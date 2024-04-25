岡山雅房月租300元起引網友朝聖　一查現況「沒租了」

▲網友在臉書社團PO出一張照片，雅房價格竟然只要300元起。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房租愈來愈高，租屋族壓力大，網友在臉書社團PO出一張照片，上網發文「現在，能租到這麼便宜的雅房已經不容易了」。原來該照片中的檳榔批發，還兼套、雅房出租，雅房價格竟然只要300元起。在地房仲表示，雅房不可能還有300元，月租起碼要3000元。

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臉書粉專《路上觀察學院》有網友PO文表示「現在，能租到這麼便宜的雅房已經不容易了。」並附上1張沈家檳榔還有套、雅房出租的照片，而照片的雅房月租300元起，套房4000元起，引來不少網友嘖嘖稱奇。

▲網友歪樓指出，「用油漆的這麼久沒褪色不簡單。」（圖／記者張雅雲攝）

有網友妙回，「檳榔是副業，主業是房東。」、「這價格你下班時可能要兼檳榔攤夜班人員。」、「300元很明顯是分租，可能還不只一位室友。」、「用油漆的這麼久沒褪色不簡單。」

也有網友發揮柯南精神，發現「這是很久以前的吧？上面地址是岡山鎮，不是改岡山區很久了？」

永慶不動產高岡山站前加盟店專案經理吳凱文表示，2010年12月底高雄縣、市合併為高雄市，岡山鎮改制為岡山區，研判應為至少14年前廣告。

▲岡山10幾年前，雅房也沒有低至300元的行情。（圖／記者張雅雲攝）

而目前照片中的沈家檳榔已經停業，根據公司網公布，該店為2012年成立，臉書粉專《沈家檳榔》近年還有網友留言想租套房，然而無人回應。不過記者致電照片中的電話仍能接通，有民眾表示，已經不招租了。

吳凱文表示，雅房需要與其他分租人共用客廳、衛浴等空間，岡山10幾年前，雅房也沒有低至300元的行情，猜測可能僅租床位。現在雅房因為要租的人不多，物件也愈來愈少，月租金行情約3000元起跳。

不少屋主多改成透天隔套或整層出租，居住舒適度較佳，套房租金多落在5000~8000元，若經過重新裝潢、家具齊全，租金還會更高。

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