FB滑到ETF…一看是「建案廣告」！美女主播：完全戳到我笑點

▲葉芷娟被建商文案逗笑。（圖／翻攝自FB／葉芷娟）

記者鄺郁庭／綜合報導

ETF正夯，財經主播葉芷娟最近在FB滑到一則「ETF」的廣告，仔細一看內容被戳中笑點，因為那其實是建案廣告。只見建商自稱「首座ETF概念宅」，「E：ENVIRONMENT 鄰近國小 陶冶書香」、「T：TEXTURE 豪宅團隊 鑄造精工」、「F：FORTUNE 逢高調股 精選好宅」，讓葉芷娟直笑，「我要給這文案企劃一個大大的讚」。

葉芷娟25日在粉專貼出一份FB表單，「完全戳到我笑點！這是建案廣告，不是基金公司廣告！你ETF了嗎？」只見文案上寫「首座ETF概念宅」，分別代表的是「E：ENVIRONMENT 鄰近國小 陶冶書香」、「T：TEXTURE 豪宅團隊 鑄造精工」、「F：FORTUNE 逢高調股 精選好宅」。

她也在留言處分享文案，「股票債券的ETF您買了，ETF概念宅您更不能錯過！」「獻上前所未有的新哲學 # Environment ＃環境造就心境 # Texture ＃質感織就情感 # Fortune #財富成就豐富 ＞為您開啟傳世密碼」，看得葉芷娟笑說要給文案企劃比讚。

事實上，ETF是指數股票型基金（英語：exchange-traded funds，縮寫：ETF），是一種在證券交易所交易，提供投資人參與指數表現的指數基金。

貼文一出，網友們也不禁笑出來，「好有哏」、「ETF已經成為市場顯學，吸金的保證啊～」、「我都想買了」、「以為房地產公司也發行什麼00xxx高息ETF」、「一坪10元嗎？」「不仔細看真的會以為是金融ETF廣告！呵呵！」「只差個代碼了。」

另外，《ETtoday新聞雲》地產記者陳筱惠曾分享奇葩的建案名，像是台中大雅區有兩個建案能和高雄「叫我一級棒」、「耀您館」呼應，一個是「三上悠雅」；另一個則同為透天案，叫做「愛妳館520」。此外，台中也有非常接地氣的建案名，取叫「墅墅久」。