夫妻看房子驚見「紅字警告」！　前房客爆罵問題一堆：快跑

▲前房客留下紅色手寫警告訊息。（圖／翻攝自Reddit）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲昆士蘭州首府布里斯本（Brisbane）一名女網友與丈夫為了租屋看房子時，突然發現前房客在屋內留下的手寫訊息，上面列出這間房子一堆問題，除了有發霉、蟑螂問題，屋主什麼東西都不修理還漲房租，警告「這是最糟糕的租屋經驗，快跑！」

News.com.au報導，這間房子的位置就在布里斯本北部，格局2房，每周租金480澳幣（約新台幣1萬元），但就在看房子的時候，女網友的丈夫突然發現一張前房客以紅筆寫下的警告訊息。

上面列出這間租屋處的一堆問題，像是臥室與浴室會發霉、窗戶損壞、有蟑螂問題，屋主會在不對的時間點來訪，屋主相當小氣，「之前我們搬進來的時候租金是390澳幣，現在漲到480澳幣了，而且他什麼都不會來修。」

女網友丈夫發現之後感到相當震驚，在拍下照片之後迅速離開。女網友稱，夫妻兩人原本對這間房子的期待很高，畢竟要找到合理價格的地方很難，所以看到前房客留下的警告訊息後非常失望。

女網友把這張照片發布至網路上之後引發討論，許多人同意前房客留下警告訊息的作法。有網友提到，「我在過去這40年期間住過的租屋處當中，至少80%都有這些狀況」、「我現在就在處理這些事，因為屋頂漏水，牆壁地板都發霉，我還病得不清」。

對此，前房客接受信使郵報採訪時透露，完全沒想到留下的訊息會在網路流傳，之所以這樣做只是想警告別人除非走投無路否則就避開這裡，因為當初從入住第一天就已經不愉快，感覺受騙。