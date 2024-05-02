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貸款利率上漲仍擋不住！　美房價年比勁揚逾6％

▲美國房價仍持續上漲。（圖／pixabay）

▲美國房價仍持續上漲。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

儘管美國抵押貸款利率再度上漲，房地產市場仍然供不應求，持續推升房價，房價指數4月30日發布的數據顯示，2月份的房價去年同期相比上漲6.4％，這是自2022年11月以來的最快增速。以下為美國房地產市場最新動態報導。

綜合外電報導，2月份，根據週二發布的標普核心邏輯Case-Shiller全國房價指數，房價同比飆升6.4％，這是繼前一個月的年度增長6％之後的又一次增長。這是自2022年11月以來房價增長速度最快的一次。

十大城市綜合指數上漲8％，較上個月的增長7.4％有所提高。二十城市綜合指數則呈現年度增長7.3％，較1月的6.6％增幅有所提高。

標普道瓊斯指數商品、房地產和數字資產主管盧克表示，「繼去年的下跌之後，美國房價已達到或接近歷史最高水平。」已經連續3個月，所有城市的年度房價均出現增長，其中，聖地亞哥、洛杉磯、華盛頓特區和紐約4個城市目前處於歷史最高水平。

根據該指數，聖地亞哥的房價增幅在20個城市中最高，比2023年二月上漲了11.4％。芝加哥和底特律的年度增幅均為8.9％。俄勒岡州的波特蘭指數增幅最小，僅為2.2％。

盧克指出，「包括波士頓、紐約和華盛頓特區在內的東北地區，在過去半年中表現最佳。遠程工作在本十年初受益於規模較小（和陽光充足的市場），而返回辦公室可能促使東北地區的大型都會市場表現優異。」

盧克補充道，自2022年價格上次觸及高峰以來，這是房價第二次在經濟不確定性面前上漲。第一次下跌是在聯邦儲備委員會開始加息周期之後。第二次下跌是在去年十月抵押貸款利率平均水平達到峰值之後。

該指數記錄的是3個月移動平均房價，因此可以追溯到去年12月，當時抵押貸款利率達到了最近的低點。那時人們也普遍預期聯邦儲備委員會將降息。這可能促使買家們趕在利率上漲之前入市。然而從那時起，抵押貸款利率已經上漲了近1個百分點。此外，棘手而持續的通脹降低了人們對聯邦儲備委員會今年大幅降息的預期。

關鍵字：房地產北美要聞

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