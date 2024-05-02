首購族必看！　雙北低門檻新案「最便宜單價不到40萬」

▲北市目前共有5場開價不到百萬，其中文山區個案甚至只開7字頭。（圖／《住展》提供）

記者項瀚／台北報導

房價頻創新高，雙北新案市場價碼更居高不下。但市調指出，北市目前共有5場開價不到百萬，其中文山區個案甚至只開7字頭。新北部分，則有2場開價在3字頭，分別位於首購天堂淡水與五股。

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《住展》雜誌彙整2024年進場新案，截至4月已公開的預售屋、新成屋，在房價首屈一指的台北市，計有5案的平均單坪開價還低於百萬元，新北則只有2案開在堪稱絕對低價的3字頭。

觀察今年台北市已進場的5平價案，分別為文山區的「原禾呈真」、「安家湛」，以及北投區「天母鑲玉」、萬華區「大理ONE」與「城中京湛」。

《住展》雜誌發言人陳炳辰指出，其中所屬政大生活圈的「原禾呈真」與榮總生活圈的危老案「天母鑲玉」，每坪平均開價除了低於百萬元外，還不到9字頭，前者甚至低至7字頭，為台北市「打燈籠才找得到」的新案罕見水位。

另外3案「安家湛」、「大理ONE」、「城中京湛」都是都更危老案，小坪數戶別都顯搶手，特別是「城中京湛」所處市區，捷運、生活機能兼備，還有投資出租優勢，在萬華區已見三位數的實價揭露資訊，同區塊能有較低價的比價效益。

▲2024年已公開雙北市友善開價新案整理。（表／記者項瀚製）

至於新北3字頭個案，分別是淡水「萬企君品-上善區」、五股區「紘盛小逸居」，都有在地舊市區機能，也有低總價、小坪數規劃，後者還為先建後售案，沒有買到低價案擔憂爛尾的風險。

另外，觀察今年雙北市還沒公開、但預計加入親民價生力軍案，台北市文山區「漢皇蒔序」、士林區「合矩青程」等預計每坪開價也不會超過百萬元。

新北方面淡水區還有戲，如寶佳建設在新市段案的數百戶指標案，持續有誘人的3字頭甜香價碼，在一片高房價下備受期待。

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