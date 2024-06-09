爽換同坪數新房！房屋稅「3千→3.4萬」　他嚇傻：貴到快哭了

▲5月要繳房屋稅。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者朱祖儀／綜合報導

一名網友就說，之前住在台中，當時繳房屋稅大約3-4000元，還不至於造成負擔，沒想到今年搬到新北市同坪數新房，房屋稅直接漲10倍，竟要繳3.4萬元，讓他相當傻眼，直呼「貴到快哭出來！」文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，之前住在台中市區10年屋，大約45坪，房屋稅大約3-4000元。今年搬到新北市的新成屋，坪數和之前的房子差不多，地點也不是第一環，沒想到房屋稅竟然要3.4萬元，讓他當場嚇傻，「不是開玩笑的，有那麼貴嗎？大家房屋稅都繳多少啊？我會不會被算錯了？」

▲原PO覺得自己的房屋稅太貴了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



不少人指出，房屋稅和屋齡、地段、樓層、構造有關，「房屋現值是逐年遞減的，所以新房子的房屋稅，會比同坪數的舊房子高很多」、「因為你是新屋吧，房屋稅會隨著屋齡增加減少」、「新房子房屋稅很貴是正常的！全都都破萬」、「會落差那麼大，是因為房屋稅有新舊制，房屋評定現值改過之後，即使套房的房屋稅也幾乎都一萬起跳，舊制房屋稅很少會超過一萬」、「構造跟樓層也有差 」。

也有網友分享，「我買桃園買3年了，屋齡5年、權狀48.5坪，房屋稅印象中大約7000上下，給你參考參考」、「今年繳2萬9，收租營業用，高雄市區」、「高雄苓雅區的2年新成屋房屋稅1萬6，真的超高」、「16年的公寓一樣這個價」、「新房子都超貴的…住了六年還是被收1萬2000」、「我6788元，第一次繳房屋稅，我以為很貴，但看到樓主的，其實我的也還好」。

根據財政部官網指出，現行房屋稅計算方式為「應納稅額＝房屋課稅現值 × 稅率」，房屋課稅現值會受到屋齡﹑建材、樓層、面積及地段影響，會有不同的收費標準。