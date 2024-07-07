女友借住2天「房東多收2000元」合理嗎？網見1關鍵力挺：吞了吧

▲房東要向原PO多收2000元。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些房東不願意讓房客以外的人住在租屋處，因此會在合約上寫明。近日就有網友發文表示，女友這兩天因為太累，睡在他的租屋處，結果房東事後就要向他多收取2000元，大家有類似經驗嗎？這金額在合理範圍嗎？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「女朋友留宿，房東加收租金」為標題發文，提到他本來一個人住在套房內，但因為女友這幾天很累，所以暫時睡在他的租屋處。事後，房東就說合約上都有寫明相關規定，因此要向原PO多收2000元。

後來原PO看了合約，才發現真的有這項規定，但他還是覺得2000元太多了，大家有碰過類似狀況嗎？2000元算是合理的金額嗎？

貼文曝光後，不少網友都認為，「他既然有寫，我覺得沒什麼合理不合理，我是房東我也不喜歡帶別人來租屋處」、「合約有就是合理的」、「合約寫了、你簽了，就表示你同意了啊」、「確實貴，但合約有寫，你也簽了，那就是同意了」、「合約都有寫，你就吞了吧」、「2000元不合理，但如果合約有寫，你也簽了，那只能怪你」。

也有網友回應，「我覺得比較像禁止條款，房東的本意不是要收費，而是禁止你帶人回宿舍」、「這是你自己的問題，而且這是為了不讓人帶人才設的吧，有很多自私情侶，我挺房東」、「一開始只有1、2天，後面就會越來越多天」。