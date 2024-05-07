日本黃金週只剩「一晚230元旅店」　驚悚內部曝光！鄉民毛炸

▲房價1晚約台幣230元。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

一名日本網友在黃金週期間到神戶遊玩，但因旅店都已客滿，他只好入住一間老舊旅宿，雖然一晚只要1100日圓（約新台幣230元），不過陳舊、斑駁的內部堪比驚悚片場景，讓眾人不寒而慄，傻眼直呼「寧願睡公園」、「這是死魂曲吧」。

一名網友日前在X發文提到，由於正逢黃金週假期，神戶的旅店都已客滿，唯一能住的旅店只要1100日圓，但環境慘不忍睹，不知道是否要歇業了。

恐怖畫面被轉發至PTT，只見旅店外觀就是普通民房，櫃台相當有年代感，牆面更斑駁、充滿污漬，就連房門都要自行用剪刀剪開束帶，至於房間內部非常狹小，只容納了一張單人床，旁邊有古早味電視與破損的鐵架，而床單泛黃、一堆髒污，令人不敢領教。

對此，鄉民全看傻了眼，洗版驚喊「沉默之丘喔」、「這是哪邊的密室逃脫」、「這是什麼恐怖遊戲的第一視角嗎」、「想看窮遊YTR挑戰」、「為什麼不住網咖？」「廁所和走廊完全就是恐怖遊戲場景」、「這間之前有人拍影片，床鋪周圍都是跳蚤」。

還有不少人直言，「給我錢都不敢住欸」、「還不如去成田還是關西機場免費睡一晚」、「公園真的都比較乾淨」、「這比睡公園還恐怖」。