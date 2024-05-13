全台247萬戶住宅「免繳房屋稅」　新北27.5萬戶最多

▲5月房屋稅單來了，但竟有約247萬戶住宅不用繳房屋稅。（示意圖／業者提供）

記者項瀚／綜合報導

5月房屋稅單來了，但竟有約247萬戶住宅不用繳房屋稅，其中以新北市最多，且成長件數也最多。專家表示，免稅房屋須同時具備2大要件，房屋評定現值低於課稅標準，大約10萬元左右，且房屋需為住家使用。

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據財政部2022年開徵的房屋稅資料，住家用房屋現值免稅案件將近247萬件，年增約5.9萬件。觀察各縣市，最多免稅住家為新北市，約27.5萬件，且年增約1.3萬戶，成長數量也是全台最多。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，免稅房屋須同時具備2大要件，首先是房屋評定現值低於課稅標準，中央母法以10萬元為基準，授權地方政府可隨房屋標準單價的增減做調整，因此各縣市的免稅現值門檻有些微差異。

第二是，房屋需為住家使用，所以非住家的店面、商廠辦，即便房屋現值低於課稅門檻，仍無法免稅。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充：「房屋現值＝核定單價×面積×折舊×路段率，基本上即使地段不錯，但若屋齡超過40年以上，房屋評定現值可能就低於10萬元了。」

▲全國及六都住家用房屋現值免稅案件數統計。（表／記者項瀚製）

張旭嵐指出，近年房屋稅免稅案件逐年成長，主要因為房屋評定現值會因建物折舊而降低，而國內屋齡逾30年危老標準的房屋超過480萬戶，且仍持續增加，所以低於課稅門檻的房屋也就越來越多，再來是近年部分縣市調高免稅標準，符合免稅標準的房屋數量也會增加。

張旭嵐說，現制的免稅住家不論是法人還是自然人持有，通通適用，也沒有設定戶數上限，成為課稅漏洞，「但今年7月囤房稅2.0將上路，限定免稅住家須為自然人持有、且全國以3戶為限，所以隨著新規條件趨嚴，往後免稅住家的成長趨勢也將趨緩。」

至於新北為免稅住家數量最多縣市，台灣房屋集團趨勢資深經理陳定中表示，新北房屋總數本來就是全台之最，高齡老屋的數量也是各縣市最多，在基數龐大的情況下，免稅房屋的總數也相對多。

另外，新北2022年度調降免稅門檻，約莫5000戶因而受惠，加上疫情期間，不少房屋現值低的觀光商圈老舊店面，若因商家撤出，從營業用恢復為住家用，則符合免稅條件，推升了新北市的房屋稅免稅案件數。

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