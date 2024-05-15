第14期美和庄市地重劃區　邁向國際級運動城市

▲第14期美和庄市地重劃區鳥瞰圖。（圖／臺中市政府地政局提供）

圖、文／臺中市政府地政局提供

第14期美和庄市地重劃區坐落於臺中市西屯區及北屯區，占地403.89公頃，北以環中路為界，東以30M-8計畫道路與潭子區為鄰，西接水湳地區，南迄大連路，整體呈ㄇ字型分佈，包圍著11期重劃區。盧秀燕市長上任後，為了讓地主早日領回土地，市府團隊全力推動各項艱鉅之重劃工作，順利於109年2月17日完成土地分配公告。目前全區已完成94%私有土地登記，其他涉及異議尚未登記部分，市府團隊將更加努力依規處理異議程序，讓地主都能早日領回權狀。

本重劃區參考國際一流城市標準，規劃完善之道路系統及公園等公共設施，並提供建設臺中巨蛋用地，與臺中洲際棒球場串連一氣，營造出整體的運動休閒氛圍。而74號快速道路的崇德匝道、潭子匝道皆與14期相連接，加上國道一號、國道四號豐潭段匯集於此，形成四通八達的交通網路，打造14期重劃區成為北臺中門戶。

▲臺中巨蛋模擬示意圖。（圖／臺中市政府地政局提供）

在基礎建設方面，14期重劃區工程採用永續生態之開發觀念，區內具有綠覆、水文、文教等多面向的基礎規劃，其中水湳生態公園與麻園頭溪河道整合規劃，平時具有休憩賞景、自行車道功能，遇雨季汛期還有滯洪池的防洪功能，為民眾前來散步休憩的好處所，營造藍綠交織共生的都市環境。

洲際棒球場與臺中巨蛋體育館兩座國際級運動場館，不僅為14期重劃區帶來蛻變的嶄新市容，也大幅增加市民的幸福及光榮感，市府未來將充分發揮如此優質的發展條件，更積極推展臺中市運動風氣，吸引就業及居住人口進駐，將臺中市打造為一座國際級運動城市。

▲第14期重劃區生態公園（圖／臺中市政府地政局提供）

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