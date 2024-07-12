花1.3萬買下廢棄儲藏室　男一看挖到寶！全是名牌價值227萬

▲韋德凡澈一到現場打開倉庫時才發現，內部放著許多時尚品牌的全新商品。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

國外37歲男子韋德凡澈（Wade Venture）在拍賣會花費325英鎊（約新台幣1.3萬元），購入一處廢棄倉庫，沒想到一看才驚覺挖到寶，因為倉庫裡面有不少時尚品牌的全新商品，包括上百雙鞋子、奢華大衣、包包等等，總價值達5.6萬英鎊（約新台幣227.6萬元）。

每日星報報導，韋德凡澈事前並不知道倉庫裡面放有哪些物品，看了幾張倉庫外部照片之後，就決定把它買下來。依據他過往的經驗，倉庫內部大約有30%物品全新、70%物品是二手的，但這次他真的挖到寶。

韋德凡澈一到現場打開倉庫時才發現，內部放著許多時尚品牌的商品，包括400雙時尚品牌古馳（Gucci）、蔻馳（Coach）的鞋子，還有價值6380英鎊的豪華大衣與多個包包。令他最震驚的是，這次到手的商品皆為全新，價格標籤都還在上面，推估總價值達5.6萬英鎊（約新台幣227.6萬元）。

這狀況讓他直說，「大家都覺得我做這個做很久，應該什麼狀況都見過，但我從來沒遇過這種倉庫。」在這之前，韋德凡澈早已買過400個至500個廢棄倉庫，其中大部分物品都是捐給慈善機構，經驗豐富，但這次的罕見收穫依然著實讓他感到很特別。