神秘客月砸105萬租大帑殿　房東「高雄陳家」喜收15年租約

▲高雄市大順路受惠輕軌開通效益，今年出現店面租金總價創新高交易。（圖／記者張雅雲攝）



記者張雅雲／高雄報導

高雄大順路具輕軌開通效益，出現今年店面最高租金交易。根據實登，大帑殿KTV大順店開店26年，是不少高雄人歡唱首選，沒想到竟然出現神秘新租客搶卡位，月租金105萬元，也創實登以來該區店面租金新高。信義房屋專家指出，人口紅利帶動店面效益強。

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▲目前大帑殿大順店仍持續營業，實際詢問店內員工，均不了解未來規劃。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登揭露，大帑殿KTV大順店位於苓雅區大順三路，屋齡26年，為地上4樓，建坪850坪，月租金105萬元，租期從今年11月1日至2038年8月31日，共15年，換算單坪租金1236元，不但是今年高雄店面租金最貴，也創實登以來，苓雅區租金最高總價。

該店1998年開幕，已開店26年，沒想到3月出現神祕新租客卡位，目前大順店仍持續營業，記者實際詢問店內員工，均不了解未來規劃，而大帑殿總部電話號碼則未公開。在地仲介透露，據傳不是新租客，而是大帑殿續租。

▲近期新完工的輕軌聖功醫院站，運量也不低。（圖／記者張雅雲攝）

據查，屋主為立潤股份有限公司，就是高雄人都知道的「陳家」，根據台灣公司網顯示，董事長為曾淑惠，董事之一就是陳家4房陳田圃的長公子陳建甫。

高雄市仲介公會副理事長鄭啟峰表示，陳家不少店面都在高雄精華區，採公司型態來進行買賣、租賃，很少透過仲介或中間人，交易方式也很低調，一般有意的買家、承租方多是先送意向書，符合條件後就到公司直接談價格，因此承租方相當神秘。

信義房屋武聖店專案經理張芷薇表示，大順商圈屬於高雄開發較早的區段，生活機能豐富，居住人口多，新大樓十分受歡迎，成為建商推案重地，屋齡5年內大樓成交價約落在30~38萬元，人口紅利帶動店面效益強，武廟路一有店面釋出，很快就有人承租。

▲區域內最大特色就是消費族群非常穩定，也吸引大型知名連鎖品牌、餐飲店家等進駐。（圖／記者張雅雲攝）

此外，商圈鄰近中山高中正路交流道、捷運橘線五塊厝站等，近期新完工的輕軌聖功醫院站，運量也不低，又有享溫馨、環球影城等娛樂設施，商業機能相當發達。

臨路店面租金單坪落在700~1500元，武廟路沿線商店林立，愈靠近武廟方向，租金價格愈高，區域內最大特色就是消費族群非常穩定，多以在地自住客為主，也吸引大型知名連鎖品牌、餐飲店家等進駐。鄭啟峰分析，該區大型店面有限，若大帑殿以月租金105萬元續租，也算合理。

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