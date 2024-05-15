不是冷氣！師傅點名「1家電」害電費狂漲　一年噴2.7萬

▲別再白繳這些錢！師傅點名6個「電費隱形殺手」家電，省下數千元電費輕鬆有招。（圖／ETtoday資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

隨著電價調漲，不少民眾開始關注家中電器的耗電量，希望透過調整用電習慣來省荷包。對此，擁有68萬粉絲訂閱的 YouTube頻道「宅水電」點名6大家電是電費隱形殺手。其中「電熱水器」是不少家庭的耗電巨獸，若未養成定時關閉開關的習慣，一年可能要多燒掉2.7萬元，相當驚人。

1、傳統螺紋燈泡

傳統螺紋燈泡的耗電量較高，建議改用LED燈泡。以一盞5顆燈泡的燈具為例，改用LED燈泡，一年可以省下800元電費。

2、桌上型電腦

電腦不要經常開開關關，否則容易壞掉？然而，師傅指出，長時間待機、掛機的電腦，其實無形中會吃掉不少電，建議關機或調整電源設定。以待機耗電60瓦的電腦為例，一年可省下1314元電費。

▲電熱水器不定時關閉，一年最高增加2.7萬元電費，相當驚人。（圖／翻攝自宅水電）

3、電熱水瓶

電熱水瓶的待機耗電量較高，建議拔掉電源插頭或使用定時器控制加熱時間。以4公升電熱水瓶為例，一年可省下963元電費。

4、電熱水器

電熱水器的耗電量非常驚人！師傅指出，電熱水器加熱完一個流程，約耗費10度電，一年就要多花掉至少9125元；若一天增加1到3次的加熱流程，等於一年恐多花2.7萬元電費。師傅建議在洗澡前後再開關斷路器即可，或加裝定時器控制加熱時間。

▲師傅建議購買一級能效變頻冷氣，能省下可觀電費。（圖／翻攝自宅水電）

5、老舊定頻冰箱

老舊定頻冰箱的耗電量較高，建議汰換為新式變頻冰箱。以32年250公升定頻冰箱為例，一年可省下1860元電費。

6、定頻冷氣

定頻冷氣啟動電流非常大，經常需要因應環境溫度調整，因此耗電量可謂極度可觀。師傅建議，購買一級能效變頻冷氣，能省下一半電費。此外，冷氣噸數應選擇比室內空間坪數更大一些，才能更快速冷房且節能。

除了上述6大耗電家電之外，還有許多家電在待機或使用時都會耗電。因此，民眾在選購家電時，應注意能源效率標示，並養成良好的用電習慣，才能有效節省電費。