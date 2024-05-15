61%購屋族年收不到百萬　小資女最積極

▲2023年購屋者中，男生年收低於百萬者占55%，而女生則有68%，兩者差距明顯。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

2023年購屋者中，男生年收低於百萬者占55%，而女生則有68%，兩者差距明顯。專家表示，近年經濟獨立女性不在少數，不少「小資女」在職涯早期，先苦後甘砸下積蓄買房。

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根據財團法人金融聯合徵信中心數據，2023年購屋者中，年收入在百萬元以下占比高達61.6%，遠高於年收入100~200萬元或年收入200萬元以上的族群。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，近年房市發展精緻化，全台不分南北皆推出千萬上下20~30坪小宅，雖說是由於房價上漲、民眾收入不變，不得不因應的趨勢，同時去年下半年起有新青安貸，吸引不少年收入百萬元以下的族群買房。

▲2023年女性購屋者中，以年收入百萬元以下族群占大多數。（表／記者項瀚製）

另外，根據聯徵中心統計，2023年女性購屋者中，以年收入百萬元以下族群占大多數，該族群占比高達68.4%，與男性同樣收入買房的人數占比有不小差距。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，近年經濟獨立女性不在少數，不少「小資女」在職涯早期，先苦後甘砸下積蓄買房，一來是置產抗通膨，二來也等待未來資產加值。

賴志昶補充，根據內政部最新統計，女性有偶率2023年僅約48.37％，創下歷史新低，顯示單身女性已不在少數，而新世代女性購屋置產，除卻家庭與育兒負擔後，依據自身能力，自然會選擇更符合居住空間的物件。

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