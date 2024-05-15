高雄「在地版」小北百貨熄燈　傳港式茶餐廳秒進駐

▲「1+7食品五金百貨大賣場」，堪稱是高雄版的小北百貨，開店22年，本月即將熄燈。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

2002年開幕的「1+7食品五金百貨大賣場」，堪稱是高雄版的小北百貨，不但營業24小時，開店22年被不少在地人盛讚比小北還方便，沒想到本月即將熄燈，被網友直呼時代的眼淚。據在地人指出，將有港式茶餐廳進駐。

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該店位於鹽埕區七賢三路，2002年開幕至今已22年，採24小時營業，被不少在地人稱為鹽埕版的小北百貨，甚至認為比小北百貨還好買，沒想到店家宣布營業到25日，將直接結束營業。

▲該店採24小時營業，被不少在地人稱為鹽埕版的小北百貨。（圖／記者張雅雲攝）

該店為地上4樓，屋齡73年，1樓、騎樓坪數約為83坪，租賃及買賣實登均無紀錄，根據在地仲介透露，1樓已經以月租金12萬元租出，6月將有港式茶餐廳進駐，品牌則暫不透露。

永慶不動產高岡山站前加盟店專案經理吳凱文表示，鹽埕區因為有駁二藝術特區、高雄流行音樂中心等景點，又有輕軌、捷運經過，交通非常方便，加上該區知名小吃店、銅板美食也非常多，商業機能發達，甚至可以從早餐吃到宵夜。

▲該區知名小吃店、銅板美食也非常多，商業機能發達，甚至可以從早餐吃到宵夜。（圖／記者張雅雲攝）

在地仲介指出，鹽埕是高雄最早開發的的地方，但前幾年人口不斷流失外移，商圈生意下降趨勢很顯著，少了人流因此商圈租金相對較低，近年觀光人潮從市中心回流，開始有不少觀光客來鹽埕坐輕軌散步，逛景點順道用餐。

加上近年電商發達，百貨大賣場的實體經濟大受衝擊，但若是經營餐飲業，鹽埕的餐廳只要有特色、口碑，可吸引的人潮比百貨五金店更多，此外，「1+7」位於三角窗招牌顯眼，租金也算合理。

區域目前以透天店面為主，吳凱文表示，屋齡動輒50年起跳，釋出的店面也不多，整棟租金5~12萬元都有。

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