國產署招標中科停車場「底價3萬」 台北業者溢價50倍搶下

▲財政部國有財產署中區分署以權利金底價約3.2萬元招標停車場土地，引來16組人馬瘋搶。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

財政部國有財產署中區分署今年度第一批合作闢建停車場，位於台中市西屯區福安北巷、福科路557巷2弄角地，權利金底價約3.2萬元，今（15）日開標由台北停車場業者百里亭股份有限公司以156萬元拿下，溢價率竟高達50倍，信義房屋專家認為該地粗估可設置20個停車位，業者未來可能採取臨停策略。

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據國產署招標公告顯示，該停車場用地位於西屯區民安段1912地號，總面積約141坪，權利金底價為3萬2292元，合作期間至2030年4月30日止，但限得標人作停車場使用。

▲停車場業者「百里亭股份有限公司」以高達50倍溢價率拿下。（圖／記者陳筱惠攝）

今日開標共吸引16封標封，其中，在台北、桃園、台中皆有營業據點的停車場業者「百里亭股份有限公司」以高達50倍溢價率拿下，決標權利金為156萬元，而第二高價的標封，投標金額也高達86萬元，出價都相當犀利。

對此，國產署承辦人員表示，得標者向目的事業主管機關申請停車場登記證後，即可開始營運。而對於投資人激烈競標，承辦人員僅表示「不清楚」，標的底價均依「國有財產計價方式」規定，並參考市價查估。

▲房仲業者表示，該地鄰近賣場與住宅區，的確會衍伸車位需求。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋中科東大店專案經理陳泱儒表示：「該地鄰近中科住宅核心地帶，周邊除了有家樂福、J Mall商場帶來的消費人潮，會有停車需求外，周邊也有社區大樓、別墅型社區住戶衍伸的車位需求，對於停車場業者頗具誘因。」

他也分析：「該地粗估可設置20個停車位，若採月租車位營運，收益率不佳，業者有望採取搭建方式，變成採取臨時停車方式收益會比較有利。」

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