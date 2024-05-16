住戶熱議「4類交通幹道」誰最吵　房仲：另有大魔王

▲鄉民熱議，住在高鐵、捷運、國道高架橋、火車旁哪個最吵？（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

鄉民熱議，住在高鐵、捷運、國道高架橋、火車旁哪個最吵，大多人都覺得是高架橋。信義房屋專家表示，高架橋除了噪音，還有落塵問題，但以行車類路線來說，住在低樓層、門口又是公車大站的話，那個「逼逼逼」噪音也蠻可怕的。

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網友在PTT房屋版發文，住在高鐵、捷運、國道高架橋、火車邊哪個最吵？話題一出，引發熱議，大多網友都認為是國道，紛紛留言：「國道！尤其是伸縮縫的噪音超吵」、「國道24小時無差別攻擊應該最厲害」、「國道聲音可以傳超遠的」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，高鐵、捷運、國道高架橋、火車聲音頻率不同，哪個最吵基本上見仁見智，但觀察國內緊鄰高鐵軌道的房子不多，像是近期市況熱的台中站，其實新案距離軌道都有一段距離。

曾敬德說，捷運若位於行車段噪音較小，而位於站點旁的話，會有較大的煞車聲，火車除了噪音，還會有震動的問題，另外國道高架橋還有一項缺點就是落塵多。

曾敬德補充：「行車路線還有一個很吵的，容易被忽略，如果住在低樓層，門口又是公車大站的話，那個『逼逼逼』逼起來真的是不得了。」

▲如果住在低樓層，門口又是公車大站的話，噪音相當大。（示意圖／記者林悅翻攝）

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，國道高架橋邊確實頗吵，比面大馬路還吵，而且就算樓層高，若沒有效果好的氣密窗，噪音還是很明顯，基本上是無法開窗的。

何世昌指出，若以同一社區來說，面國道側與另一側的價差不會太多，應在1成以內，因為兩者的噪音、落塵感受其實差不多，只是看不看得到的差別而已。

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