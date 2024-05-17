一表看雙北年輕人購屋熱區　板橋、新莊摘冠亞軍

▲板橋區成為雙北年輕人購屋最熱區。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

盤點20~40歲年輕人在雙北的購屋熱區，板橋、新莊一年超過2000件，為新北冠亞軍。而台北市中山區則以812件成為北市之最，超過第二名內湖區的673件。

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盤點雙北2023年全年各行政區，20-40歲貸款人的貸款件數，其新北板橋區、新莊區都有2000件以上的貸款，分居冠亞軍，而台北市則由中山區以812件貸款成為北市之首。





▲2023年新北市20-40歲年輕族群購屋熱區TOP5。（表／記者項瀚製）

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，板橋區人口、戶數皆為新北之最，新北市政府也坐落於此，又銜接雙北高含金量捷運板南線，擁有四鐵共構的交通樞紐地位，當地匯集了大型商場、影城百貨，提供大量的就業機會，擁有豐富的商業活動，吸引眾多消費者於當地買房。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，板橋去年青年申貸件數居雙北之冠，主要是4~5年前江翠北側重劃區新案供給量龐大，加上當時價位比鬧區親民許多，成交價位多半落在4、5字頭，吸引首購買盤轉進。

而近1~2年隨著江翠北側重劃區新案完工交屋辦理貸款，青年申貸件數也因而衝高，現今重劃區的價碼，也較早年成長許多，新案的主力成交單價已來到6字頭。

至於新莊，陳金萍說，該區擁便捷的交通機能，包括台一線高架、台65線、台64線及國道一號，南來北往相當便利，且具備三線捷運優勢，機場捷運、環狀線與中和新蘆線經過，不論是連接板橋、中和或是通勤台北市都相當方便。

價格方面，陳金萍指出，2023年新莊區平均單價每坪僅需42.6萬元，相較於板橋、中永和、三重的房價更加親民實惠，因此新莊區成為年輕人的熱門購屋區域之一。

▲2023年台北市20-40歲年輕族群購屋熱區TOP5。（表／記者項瀚製）

至於台北市，最受年輕人歡迎的是中山區，陳金萍表示，該區是台北市早期開發的區域，擁有便捷的交通路網、熱絡的商業活動，吸引眾多人口居住，近年來建商看準商機，在當地興建許多小宅、套房產品，具低總價優勢，吸引不少年輕、首購族群卡位台北市門牌。

而聯徵中心的貸款數據也能印證這樣的趨勢，中山區的平均建物移轉面積為25.4坪，比台北市平均小了7.3坪，若再從建物類別分析，中山區有高達19%的成交物件屬於套房產品，比台北市平均多出11％。

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