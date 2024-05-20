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租房吃2餐！33K男「1年能存21萬」悲嘆怎麼活　網驚：很厲害了

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO月薪33K，還沒年存21萬。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「一年也才存21萬，覺得人生絕望！」一名男網友透露，租屋又吃外食，還要負擔油錢與電信費等，固定開銷要1萬2000多元，很努力之下，一年可存到21萬存款，但他依舊懷疑人生，因此好奇「大家都怎麼活？」文章曝光後，不少網友直言「33K的薪水還可以存21萬很厲害了！」

一名網友在Dcard開頭發文便哀喊，「現在房價、物價高漲，大家都怎麼活？」因為薪水扣掉房租、伙食費、通勤費與生活雜費後，只剩下1萬多元，「一年也才存21萬，覺得人生絕望！」

他接著曝開銷明細，目前月薪3萬3000元、租學生套房4000元、一天吃兩餐一個月花5700元、水電費500元左右、手機費1400元，以及油錢約700元，支出加總為1萬2300元。

一票網友紛紛感嘆放棄人生，「不活了啊，現在是活死人一枚」、「我更慘，一個月30K，一年才存15萬，而且這還是我住家裡...慘慘慘」、「身邊八成的人是這樣的生活，甚至月薪27K」、「早就自己一個人躺平了，現在的年代大家都自身難保了」、「我刷卡繳費...刷卡繳費，具體花了多少我也不知道，存款可能還比你少」。

有人建議，「手機費降到399元，現省1000元」、「搬回家現省4K」、「問就是收入太低！你已經很省了，不過手機費真的貴，是搭比較貴手機關係嗎？我一個月才299元」、「換工作/搬回家/定期定額ETF」、「1.租屋補貼研究一下、2.吃超商惜食商品有折扣、3.手機費1400元太多、4.發展副業，之前聽過有人下班去跑外送、美甲、設計、夜市、超商兼職、代駕等，不用專長也可以、5.你21萬存銀行？簡易定期定額基金或是ETF」。

也有網友直呼，「33K的薪水還可以存21萬很厲害了」、「我覺得月薪33K，扣除掉勞健保那些哩哩摳摳，年存21萬，相當於每個月存下1.75萬很多了」、「這個薪資你還能算錢記帳，我認真佩服你！你真的很厲害了」。

關鍵字：薪水房租存款開銷外食月薪

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