一表看近5屆520景氣　今年「股房雙飛」最亮眼

▲今（20日）是520總統就職日，房仲業者統計近5次520年度的股市、房市表現。（圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／綜合報導

一表看近5次520總統就職年度的股市、房市表現，今年特別亮眼，台股上漲19%、Q2買賣移轉棟數也增加14%，股房雙飛。反觀上一回的2020年，出現股房雙黑。

《地產詹哥老實說》EP205／多做一動作！賣房價差數百萬 打破「陽台補登」3大錯誤迷思

台灣房屋彙整近5次大選年度，年初至520後首個交易日的股市累計漲幅、520當季的買賣移轉年增率，本年度繳出「股房雙飛」好表現，台股大盤上漲19%，Q2買賣移轉棟數年增估達14%。

回顧2008~2020年的4次520，僅2008年的股市、房市聯袂開紅盤，上回2020年選後甚至「股房雙黑」，台股跌幅近1成，Q2移轉棟數也下滑1成。

▲520新政府上任 股市、房市表現。（表／記者項瀚製）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2007年美國次貸風暴牽動全球經濟，但台灣直到2008年下半年才受金融海嘯襲擊，因此2008年520就職之前，股市、房市都還維持成長力道，「而2020年股房雙黑，主要是新冠疫情爆發，封閉國境防疫，就職的慶祝行情被疫情恐慌掩蓋。」

接著到2024，可謂春暖花開，張旭嵐說，景氣揮別疫情後表現穩健，產業投資旺盛，台股穩坐2萬點以上；房市部份物價上漲帶動抗通膨置產潮，加上新青安催化小資首購潮，買賣移轉量大增。

張旭嵐指出，Q1全台買賣移轉量就多達約8.1萬棟，據過往經驗，Q2量能多半較Q1成長，且0403地震又深化老宅的換屋潮及重建潮，預估Q2可達8.5萬棟，因此有機會睽違16年，再度締造520檔期股市房市同步走紅的紀錄。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以目前市況來看，下半年房市能延續上半年買氣，且從民調數據來看，民眾對通膨的預期心理明顯，加上新青安降低年輕人負擔，剛性需求強，但由於去年下半年基期已高，交易量年增率將趨緩，而價格部分目前沒有回落跡象，估將持續仍呈現緩漲格局。

《地產詹哥老實說》EP205／多做一動作！賣房價差數百萬 打破「陽台補登」3大錯誤迷思