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塭仔圳內自辦重劃區帶頭衝　開發商：6字頭恐成地板價

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲塭仔圳範圍內的自辦港泰重劃區，新案價劍指6字頭。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

塭仔圳重劃區有400公頃量體，稀有許多建商卡位，第一案最快可能在後年亮相，價格備受市場關注。而塭仔圳範圍內有一塊自辦重劃區，目前新案已劍指6字頭，開發商認為，未來6字頭可能是塭仔圳的地板價。

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塭仔圳重劃區量體相當大，共計400公頃，分成2區，在土地稀缺的雙北可說相當難得，目前尚未配地，已吸引多家大型指標建商卡位，包括：元利、力麒、國美、中悅、漢皇、聯上、麗寶、科達等等。

事實上，塭仔圳重劃區這400公頃公辦市地重劃，還有另外約20公頃屬自辦重劃，稱為港泰重劃區，目前開發已達8成以上，而在售新案最大量體的是「築。滿滿」，一二期總銷高達800億元，基地廣達2339坪，預計興建4棟，坪數設定26~42坪。

攤開實價登錄，「築。滿滿」成交單價落在48~58萬元，已揭露約150筆，負責代銷的璞園建築副總林世成表示，此案在去年6月公開，共分2期銷售，尤以今年2月以來的表現尤佳，平均成交單價53~54萬元。

▲▼ 。（圖／翻攝自新北市政府）

▲開發商認為，6字頭可能是未來塭仔圳一區的地板價。（圖／翻攝自新北市政府）

投資興建的堃達土地開發總經理黃啟煌表示，塭仔圳一區配地delay，預計到後年才會有第一個新案推出，在本區自辦價格走揚、逐往6字頭站的趨勢來看，未來6字頭可能是塭仔圳一區推案的地板價。

不過，塭仔圳量體非常大，是否有供給量瞬間太大，難以去化的疑慮。黃啟煌說：「確實可能有這樣的擔心，但我想建商之間彼此也會有默契，分批推出。」

不過，馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，未來塭仔圳5字頭還是有機會，不然就去買上新莊就好，「以目前來看，下新莊的天花板價就要看上新莊，況且觀察發展成熟的副都心也還有6字頭房價。」

何世昌指出，塭仔圳的買盤以在地客為主，未來是否能消化塭仔圳如此龐大量體值得關注，屆時建商代銷勢必會把客群放到外區客，甚至吸納北市的外移年輕人，價格才有機會逐步走高。

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關鍵字：築滿滿璞園建築堃達土地開發塭仔圳重劃區配地新莊泰山新建案

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