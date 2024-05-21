賴清德就職演說「略過」住宅政策　李同榮提4種可能

▲賴清徳正式上任第十六任中華民國總統，在就職演說長篇大論，卻獨缺住宅政策。（圖／記者李毓康攝）

記者陳意雯／綜合報導

賴清徳正式上任第十六任中華民國總統，在就職演說長篇大論，卻獨缺住宅政策。房市趨勢專家李同榮分析，「賴總統避談民怨最高的住宅政策，4大可能原因包括：無為而治、蔡規賴隨、大力整頓、改弦易轍等。」

李同榮指出，賴清德幾十分鐘冗長的演說中，針對住宅政策，僅僅提不到30個字：「未來幼托、長照、社會住宅等服務，要延續擴大；物價、房價、貧富差距等問題，要不斷改善。」

李同榮分析，綜觀賴總統就職避談住宅政策，主要原因可能有4：

一、無為而治

今年上半年至今，股市房市雙漲，高房價高民怨對新內閣而言，實在一時也找不出方針治理，頻繁的打房政策卻壓不住房市的甩尾現象，加上新青安專案助燃房市，政策使然，新政府無言以對，且近期無選舉，民怨暫時無處可洩，政府沒太大壓力，住宅政策只好暫時無為而治。

二、蔡規賴隨

蔡政府的住宅政策目標諸多未能兌現，包括空屋移轉社宅政策完全失敗，房價越打越高，若新政府再空談目標也打不動年輕族群人心，所以賴政府的住宅政策就有可能「蔡規賴隨」，延續蔡政府的危老都更、增建社宅、包租代管、租金補貼等政策。

三、大力整頓房市

沒選舉壓力，政策可以不作為，但也可能會有大作為，房價若再衝高，民怨勢必沸騰，政府也會承受不了，賴政府就會提出更強而有力的打房政策，只要高談居住正義的政策，立法院大概也擋不住針對高房價的打房政策，因此，現階段的房價實在不宜再衝高，不但會激發民怨，也會激怒政府。

四、改弦易轍

既然蔡政府住宅政策無法得到年輕選票認同，以賴總統急想創新突破創造政績亮點的個性，很可能乾脆大幅的改弦更張，重新建立一套完整住宅政策，創造新政府的政策亮點，但以目前各黨的智庫人才而論，住宅政策偏向學者論政，想必也是提出一堆無效、不切實務的打房政策，不從核心的問題著手，只會讓房價越打越高。

李同榮最後表示，住宅政策核心問題不在炒作，炒作是果，高房價高利差才是炒作之因，而高房價的核心在於低總價剛需的供需失衡問題，只有從長線治本方針著手，高房價才有可能獲得疏解。