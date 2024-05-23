「金銀島」變身高雄史上最大案　總銷320億挑戰5字頭

▲「金銀島購物中心」已拆除完成，原定今年520檔期開賣，因進度延後，遞延到928檔期。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「金銀島購物中心」是不少高雄人的集體回憶，歇業後台糖在2022年標售，由清景麟與三地集團攜手以約43億元，買下舊址一半土地，原定今年520檔期開賣，不料因進度延後，將遞延到928檔期，總銷達320億元，創高雄有史以來最大案，外界預估開價可望挑戰5字頭。

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▲金銀島獨特的海盜船造型，是早期高雄最知名的地標。（圖／翻攝自Google Maps）

大買家向台糖承租土地經營的「金銀島購物中心」1999年開幕，獨特的海盜船造型，是早期高雄最知名的地標，2015年歇業後，台糖2022年把金銀島舊址一半的基地重新招標，面積5097坪，最後由清景麟與三地集團攜手以總價43億1111萬元得標，換算土地單價約84萬元。

清景麟集團董座林聰麟表示，金銀島案堪稱高雄目前史上最大預售案，總銷金額預估達320億元，原本計畫在520檔期銷售，不過因各項進度延後，因此將遞延到928檔期。

▲金銀島購物中心演變。（ETtoday製表）



根據最新的建照預審會議記錄，該案預計分2期開發，因此共申請2張建照，為地上28樓、地下5樓的住宅大樓，規劃店舖空間，並在開放式空間設置景觀水池。而會議中也指出，車道臨8米路，應注意交通衝擊。

而一路之隔的「布魯樂谷」是不少人心中的重要回憶，現址之前為凱旋夜市，目前已歇業，管理公司正在重新規劃新園區。

高雄住商不動產亞洲新灣區加盟店店長江炳賞表示，該案位於凱旋四路，正對輕軌瑞田站，離捷運紅線凱旋站、國道1號交流道也都不遠，聯外交通相當便利。

▲該案正對輕軌瑞田站，聯外交通便利。（圖／記者張雅雲攝）

並鄰近205兵工廠遷移區段徵收的土地，未來將重劃為高雄多功能經貿園區，可作為園區旁的新興住宅區，滿足就業人口的剛性住宅需求，對面就是高雄富野渡假酒店，且距離夢時代購物中心也不遠，地段相當精華，不少在地人都相當期待開賣。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，附近新案多分布在五甲商圈、瑞隆商圈，開價落在40萬元初頭，加上今年房市預售屋、成屋存量因買氣旺，庫存已不多。

目前市場熱錢湧入高雄，不少置產客看好高雄未來發展積極搶進，帶動不少新案成交價不斷創區段新高，外界研判，未來該案將挑戰5字頭，出現坐4望5的行情。

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