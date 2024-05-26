南港新案成交單價飆107萬　超車內湖

▲南港近1年成交單價107萬元，超車內湖區的101萬元（圖為南港新建案／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北市「大東區」新案房價爐主首度換人，南港成交單價107萬元超車內湖區的101萬元。專家表示，內湖生活圈自成一格，交通壅塞成為長期待解問題，且近期新建案較少，多數主推案以商辦取代。

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信義、松山、內湖及南港等「大東區」，新建案單價百萬已是常態，其中南港價格漲勢強勁。《591新建案》統計近1年南港、內湖預售成交單價，南港每坪107萬元超車內湖的101萬元，讓內湖房價在大東區吊車尾，爐主首度換人。

《591新建案》新聞公關組主任畢務潔表示，南港為台北市人口最少的行政區，座落位置也較偏遠，但受惠東區門戶計畫，進行大規模都市更新，並有三鐵共構、三條國道交會，加上公共設施完備，南港軟體園區、經貿金融園區等就業環境，使房價穩健成長。

畢務潔指出，南港先後有「首泰大喆」、「國協天玥」等指標案，區內預售案成交價衝上120萬元，中位數也普遍落在120至150萬元，也使南港、內湖2區房價產生交叉點。





▲內湖生活圈自成一格，通勤族眾多導致交通壅塞。（示意圖／ET資料照）

至於內湖，畢務潔說，內湖生活圈自成一格，通勤族眾多也導致交通壅塞，成為長期待解問題，且近期新建案較少，房價行情約落在百萬初頭，且多數主推案以商辦取代，也成為內湖與南港拉開差距的間接原因。

東森房屋內湖加盟店東歐政良表示，南港整體屋齡較新，街廓也比較整齊，公共交通機能又屬高運量，確實比較有發展潛力，新案房價超車內湖並不意外。

買盤方面，歐政良說，內湖以內科剛性需求為主此支撐力道強，但近年南軟也起飛，買房需求不在少數，加上建設開發完善，環境新穎，可能吸納更多大安、信義等精華區的換屋族。

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