「老公AA摳男」進化超大方　人妻驚曝2原因：千萬房任我買

▲老公以前是AA摳男。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「AA摳男也可能變成績優股！」一名人妻勵志分享，當年小倆口交往第一次出國，機加酒都是她付帳，老公小氣到只出6000元吃飯錢，原PO一度氣到想分手，直到老公創業賺錢大逆轉，錢任由原PO花，「小到幾十萬，大到上千萬都直接讓我買」，且比較貴的房子都直接掛在原PO名下。

一名女網友在Dcard表示，老公從以前就是標準的「AA摳男」，沒想到如今進化變成慷慨神隊友，「小到幾十萬，大到上千萬都直接讓我買」，當然背後與財富自由有很大的關係。

原PO緩緩道來，當年交往時，老公已出社會一段時間，而她還是學生，由於原PO不喜歡事事都斤斤計較，因此乾脆直接請客，甚至兩人第一次出國度假，「我出兩人的機加酒，他只需要付6000元的吃飯錢，就是摳到這種地步！」

事實上，原PO一度氣到想分手，而人生轉折點則是老公開始創業，初期是由原PO出資運作，所幸老公經營得有聲有色，有一段時間原PO忽然失業，就變成老公開始養她，「那時候老公就沒有再讓我AA過任何錢。」

婚後彼此都有賺錢，原PO一副愜意透露，現在買房根本不在意掛誰名下，「我懶得簽合約就直接買他的名字，如果比較貴的房子，他也會直接買我的名字」，買任何東西，老公也從來不會過問。

最後，原PO總結老公AA終極大進化的2個主因，「1.太窮、2.還沒認定彼此。」一路走來猶如倒吃甘蔗的原PO笑稱，「如果你的另一半是個AA摳人，請不要放棄他，這個人本質不錯也上進的話，可以好好培養成人人羨慕的績優股！」

底下網友熱議，「恭喜呀！用真心換得真心對待」、「我老公也是差不多這樣，婚前後雖然看起來還是AA，但其實他看我擔心娘家租房，他主動買房給我家人，甚至之後的房產也是用我名字」、「我是自己要求AA的，這樣如果之後吵架想跑／想離婚才不會有罪惡感，我沒辦法保證人心不會變（彼此都是）」、「我男友個性很好，所以很AA不是屬於會付出的個性，但他對我算大方，比起他自己對他本人他更摳」。