清潔阿姨病逝仍打掃社區！她清晨被「鬼遮眼」苦勸：祢該下班了

▲打掃阿姨病逝仍留在社區幫忙打掃。（示意圖／翻攝自爆料公社）

圖文／CTWANT

過世的人時有所聞會回到生前待過的地方。近日就有網友分享，她住的地方，曾經遭遇的1則靈異故事，她還回憶，有段時間，她竟常常把這句話掛在嘴邊：「阿姨～祢下班囉！去該去的地方，別再逗留了，兒子會擔心。」

有網友在《爆料公社》發文指出，社區大樓的打掃阿姨在同棟大樓的6樓租房子，平時與離了婚單身的兒子同住，而她也不知道阿姨從什麼時候開始打掃社區的，「我們很熟常互動，阿姨對待我兒子更是和藹可親，我們也會分享食物，週日常在曬寢具、晾衣服時相遇，我偶爾會聽聽她講八卦…」

原PO回憶，當時阿姨雖然快70歲，但長相看不出來！可能有在勞動，各方面體能、精神都不錯，所以看起來比較年輕 ！直到疫情爆發前幾年，打掃阿姨突然換人了，而阿姨也退租，沒有住在社區裡。原PO問了管理員才知道， 阿姨生病了，「很硬朗的一個人，怎麼會突然生病呢？」

她回憶道，某個週日上午，她帶著兒子去頂樓晾衣服，外面大太陽，電梯旁安全門的樓梯間卻突然有一陣冷風吹來！接著晾好衣服，等待電梯時，兒子卻看向安全門後方樓梯，「不要看！電梯快來了！」原PO將兒子牽過來另一側，但兒子卻一直指向安全門「有一個穿白色衣服的人！」但原PO只能故做鎮定，她也直呼「這電梯等的是煎熬啊！」

沒想到自從那次的頂樓事件後，打掃阿姨便開始在社區閒晃，原PO回憶，她有天早上4點多出門上班，機車停在地下室，鐵捲門不是自己打開再關起來，不就是遙控器怎麼按就是打不開，再加上社區管理系統是早上9點到晚上7點才有管理員，其他時間沒有，因此凌晨四點沒有管理員，「我只能棄車，騎腳踏車上班。」

如果打不開地下室鐵捲門，她就沒辦法上班，因此她在農曆7月鬼門開之前，索性就把機車停到1樓室外停車格，「車停外面了！看祢怎麼玩鐵捲門？關不了我啦！」她也以為可以停止這些現象發生。

詭異的是，事隔2天鬼門開，原PO凌晨4點多照常出門上班，沒想到車明明停1樓外面，她卻不知道為什麼坐電梯到地下室！「電梯門一開走了出去，我心裡想靠腰咧，我的車又沒有停在地下室，我是在北七蝦毀？」更驚悚的是，後方資源回收區，傳來踩扁寶特瓶的聲音，「這是阿姨常做的打掃工作，也就是整理資源回收區。」

於是她默默的走進電梯，坐到1樓，走出去室外機車停車格處，結果怎麼樣就是找不到車子！「昨天停的位子來回走了十幾二十次，我深深的嘆了一口氣…很無奈！現在已經不是見不見鬼的問題，是我知道我被遮眼睛了…更何況現在是農曆七月，還是凌晨時刻！是誰遮我眼睛啦？」

無奈之下，她只好打電話給一起工作的媽媽，告訴對方自己會晚一點到，結果很扯的是，解開螢幕保護鎖後，螢幕瞬間又鎖起來，「我抬頭看停車格，機車好端端停在那…上班的路上，我就語重心長的說『別這樣！我不想傷害任何人，也請不要造成我的困擾好嗎？去該去的地方，下班了就回家，別讓兒子擔心。』」

不過那段時間，阿姨仍會在樓梯間上升下降，再上升、再下降！偶爾在玩一玩電梯，「有幾次，我四點搭電梯，電梯樓層顯示六樓，我在四樓按了下樓鍵，等待的同時，電梯往上到頂樓停，然後再往下到我的樓層停住…我再進電梯一起下樓！」

原PO也感慨，面對那個世界的「人」，這個世界的人會有很多想法，當然也就演變出各種因果，「你嘴裡說的鬼，都曾是別人心裡思念的人，凡事過與不及，不要犯慈悲心、不要犯好奇心，面對靈異我們量力而為，平常心過生活，同理心處事，靈異沒有那麼可怕，更不會太多神秘！你的心向取決靈異動向。當一個人有了敬畏之心，便會得到世間無形能量的認可。」

貼文曝光也引發網友熱議，「突然看到真的會嚇到心跳漏一拍」、「阿姨跟妳感情應該是不錯？她也不會害妳，所以說，妳也不用刻意去閃躲她，因為她應該還是把妳當好朋友ㄧ樣，所以說，妳不要再閃躲她了」、「文筆很好！感謝分享！這個宇宙不只是人類的宇宙，空間的異次元只要理解祂，敬畏祂，平常心面對即可！」「像這樣，我也常常被嚇到」、「你的鄰居有一天一定會嚇到自己！」「願亡者早日安息，離苦得樂 阿彌陀佛」

延伸閱讀

▸ 9.6萬買下拿破崙GG！風乾200年變「嬰兒手指大」牛肉乾

▸ 新竹男稱「修冷氣」失足墜2樓壓死路人 警查出2疑點

▸ 「乾女兒」騙走全家3千萬…老父房產也飛了 她竟喊：我貢獻最大