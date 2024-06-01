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3.4萬人不花錢擁有房產　專家：打房劍指多戶族促贈與加速

▲▼高雄,928,中秋連假,看屋人潮,北高,產業,台積電 。（圖／記者張雅雲攝）

隨著國內高齡化趨勢不變，加上許多屋主在高額土地增值稅考量下，繼承移轉棟數高居不下勢不可逆 。（圖／記者張雅雲攝）

記者陳意雯／台北報導

Q1全台有超過3.4萬人不用花錢，靠「贈與」及「繼承」就能擁有房產，首季贈與移轉棟數達1萬6610棟，為2016年房地合一稅上路以來同期新高；而首季繼承移轉棟數則達1萬7474棟，是自2016年同期次高。專家揭有兩關鍵導致「躺平」等房成顯學。

綜觀六都Q1贈與移轉量，最大量體與漲幅都集中於雙北。新北市3269棟、年增5.7%，台北市3269棟、年增15.8%。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近期打房手段劍指「多戶族」，提高雙北的贈與移轉需求。隨著國內高齡化趨勢不變，加上許多屋主在高額土地增值稅考量下，繼承移轉棟數高居不下勢不可逆。

桃園以南量體不如雙北，且今年贈與移轉與去年同期相比差異不大，而台南市移轉量則敬陪末座。徐佳馨分析，南部民眾對於生前贈與的財產規劃接受度不高，因此贈與移轉量相對低。

▲▼繼承與贈與表格。（圖／業者提供）

徐佳馨說明，「多戶族」若想利用贈與手段將房產轉往親人，若受贈人取得房屋價值偏低，則未來轉手時，移轉稅賦驚人，建議若有相關規劃，除利用土地增值稅自用優惠稅率，以買賣方式移轉墊高成本，抑可透過專業地政士或會計師規劃，惟要留意金流去向，避免被查稅。

另據內政部統計，六都繼承移轉棟數皆維持減幅，不過整體量體仍處於高檔，並以雙北為最大宗。大家房屋企研公關主任賴志昶分析，雙北房價高、高齡住宅量大，加上少子化等議題，區域「等房族」的占比仍相對顯著。

關鍵字：房產贈與繼承躺平住商囤房稅重購退稅房地合一稅

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