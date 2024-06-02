新竹房東只租2族群「簽約要看證件」！他嘆：其他基本被拒絕

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少房東會開條件篩選承租人，希望把房租給理想房客。就有網友無奈，新竹的房東很挑，只租清交大學生、園區工程師，簽約時還要出示相關證件，若非以上兩類族群、職業，基本上會被拒絕，直嘆「會覺得新竹租屋歧視嚴重嗎？」話題引發討論。

這位網友在PTT的WomenTalk板發文「新竹租屋歧視嚴重」，發現新竹的房東很挑，只打算租給清交大的學生，以及園區工程師，「簽約的時候要出具相關證件，其他上述兩類族群、職業基本上被拒絕」，想問其他人會不會覺得新竹租屋市場很不友善？

貼文引發討論，「台大畢業生也不行嗎 QQ」、「其他大學區域還不是一堆限女，X的」、「當然要檢查啊，素質有差。但萬一行情不好、房子不好租，自然沒那麼挑」、「不意外，租屋板觀摩一次就知道了」、「之前租屋，要出示offer。」

有網友則表示，「認真回，這類人素質相對穩定」、「工程師生活非常單純，回宿舍只會睡覺，東西壞了自己會修，全部都會自理，房東只要躺著收租不用管事…租給女生還反而麻煩！」「租工程師只要給網路，其他都免」、「」

不過，也有人搖頭，「沒遇到，我還租到一房一廳4500」、「中華大學附近找找，感覺空屋很多，到市區也方便」、「並沒有，租6500，乾溼分離、分離冷氣，空間大到可以放2人沙發跟100吋投影布幕」、「這叫供需市場，這樣叫歧視（的話），那進不了台積的也叫歧視嗎」、「新竹房東都嘛唬爛，跟我同事說這裡都園區的，結果一堆阿薩布魯。」