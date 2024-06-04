二高沿線再掀購屋熱　鶯歌、八德剛需買氣旺

▲鶯歌、桃園八德等地深具發展潛力的重劃區，受到雙北購屋置產客青睞。

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房價飆漲讓首購族群的置產思維逐漸順時而動，隨著雙北蛋黃區房價已經遙不可及，購屋族群將眼光放在交通便利的捷運延伸線或是高速公路沿線。其中，國道三號沿線的土城、中和、永和、新店等地尋房族，眼見區域內房價已漲到買不下手，近年紛紛順著二高南下，陸續湧入包括鶯歌、桃園八德等地，深具發展潛力的重劃區購屋置產。

房產專家分析，北二高北起自基隆大武崙，途經新北市汐止、台北市南港、木柵，之後再經由中和、土城，通往樹林、三峽以及鶯歌等處，沿線連接過去的雙北市蛋白區域，不過歷經多年發展，尤其是南港有東區門戶計畫、南軟科學園區等加持，使得沿線北部房市有不少發展。

而沿線往南的鶯歌與桃園八德一帶，因過去房價長期處於低點，成長動能強勁，其中，鶯歌近期因有捷運三鶯線加持，且新北市美術館也已開幕，為區域增添不少房市話題，交易最熱絡的鳳鳴重劃區，新屋成交行情已站穩3～4字頭，整體實價的成交單價與疫情前的2018年相比，漲幅甚至高達36.5%。

當地業者指出，鶯歌整體受惠新北市立美術館、鳳鳴簡易火車站、捷運三鶯線等建設項目發酵，房市能見度快速提升，吸引大量建商和購屋民眾到此插旗布局，雖然目前鶯歌的交通建設尚未完全落實，聯外交通仍有不便之處，房價仍普遍落在2～3字頭，預估等到相關交通建設建成後，聯外便利性與居住質感都會大幅提升，屆時區房價將迎來一波不小的補漲力道，值得多加關注。

八德區則有當前最有力的軌道交通建設題材。串聯桃園、中壢、航空城特區的「三心六線」捷運路網之中，預計於2026年完工的捷運綠線，首站即坐落於八德擴大重劃區內，該站未來將是捷運軌道延伸中壢、大溪的關鍵站點，堪稱綠線的「龍頭」。

業者指出，八德擴大重劃區有捷運綠線G01到G03站，未來可直通藝文特區、廣豐商場，還可串連三鶯線轉乘至板南線，加上新增設的北二高八德交流道，進入雙北地區的交通將更加便利。

目前區域新案成交單價站穩3字頭，對比5年前僅1字頭價位，漲幅逼近4成，完全不輸給新北蛋黃區。且經過多年開發，該區逐漸以自住客為主，以2～3房為主力，區內2～3房總價在1100～1400萬之間，以貸款8成加上新青安貸款來估算，對首購族相當具吸引力，且綜合發展遠景、交通條件與房價考量，對於雙北首購客群而言，鶯歌與八德擴大重劃區無疑是當前北台灣首選區域之一。