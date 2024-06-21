全方位交通齊通！神助攻【當代首馥】 水湳首富關鍵「經濟引擎」Ｘ「國際城市」

▲水湳經貿園區被譽為台中最後一塊寶地，區內產業、經濟、貿易、文化以及都市最珍貴的綠金「中央公園」齊發。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

水湳經貿園區被譽為台中最後一塊寶地，區內產業、經濟、貿易、文化以及都市最珍貴的綠金「中央公園」齊發，國際化都市規模從初始紙上規劃至今一棟棟公共工程進行中，「水湳」將成為各式各樣產業的搖籃與推手，而水湳地區不論南北向、東西向交通，都有大型利多，包含國1接74號交流道已啟用、即將再多一條串連中台灣「經濟引擎」中科地區的重要道路，即是工程總經費概估為74億元以上的「漢翔路至東大路新闢工程」。

被譽為20年來台中經濟引擎「中部科學園區」產值在2022年突破1兆1698億元，中科園區目前已引進超過236家廠商、累積投資額為2.42兆元、就業人數超過5.6萬人，尤其未來還有台積電擴廠議題，預計再帶進4500個就業機會，台中「經濟引擎」當之無愧。

▲水湳即將再多一條串連中台灣「經濟引擎」中科地區的重要道路。（圖／翻攝自《漢翔路-福林路計畫道路打通規劃專案報告》）

而水湳經貿園區之於產業，最具國際規格的「臺中國際會展中心」，目前規劃設計展覽棟上、下層標準攤位可達1600攤，會議棟上、下層為國際級會議中心，將引導中台灣驕傲的傳產業、機械業、精密機械、高科技業甚至近期最夯的ＡＩ產業集中火力，創出新經濟價值。

「臺中國際會展中心」預計今年整體工程完工、明年正式開幕營運，有鑒於都市規劃上水湳國際級的地位，在交通動能上，目前已開通的「科湳愛琴橋」可串連中科與水湳的交通，帶進產業動能外，近期漢翔路連結至東大路議題，更被視為「新。經貿大道」。

▲國際規格的「臺中國際會展中心」預計2025年啟用，搭配漢翔路新闢道路計畫，推升水湳成為中部核心區段。（圖／業者提供）

工程總經費概估為74億元以上的「漢翔路至東大路新闢工程」，從計畫報告書中可知道，漢翔路延伸工程將從漢翔路一路向西延伸，沿途將跨越港尾子溪、筏子溪，並穿越中山高速公路、福雅路、福林路等，最終在東大路銜接，總長約3175公尺，計畫路寬40公尺。預期漢翔路打通後，可紓解東西向中科地區與水湳經貿園區尖峰時段車流，更深遠的意義則是據報告指出，漢翔路延伸工程計劃路廊，更有串連臺中國際機場的重要使命。

另外，歷時14年台中「國1增設銜接台74線系統交流道工程」已經通車，以往尖峰時刻大雅往台中市的國道1號路段，至少塞車30分鐘，國1接74通車後，不經地方道路轉銜，預估前往西屯區的車程，則可省下20多分鐘，等於替水湳地區南北向交通打通任督二脈。

「公共建設」、「交通規劃」、「產業實力」都讓水湳經貿園區已經可以預見的前景與錢景，惟目前核心地段住宅開發案並不多，不過「投資跟著政府腳步」總是不會錯，享受增值的撇步就是「買得起現在、看得見未來」。





▲潤隆建設率先看準水湳核心地段增值力，選址經貿二路，推出中央公園景觀豪宅新預售案「當代首馥」。（圖／業者提供）

潤隆建設率先看準水湳核心地段增值力，選擇與公共建設同步興建的時機，在中央公園景觀豪宅新預售案「當代首馥」，基地位於經貿路二段與經貿三路，全案規劃46~52坪，以29層的高度居於正水湳中央公園核心，早早吸引慧眼獨具的自住客、換屋族、置產族。

「當代首馥」選擇以中坪數產品切進水湳核心，選址在最具價值2公里的經貿大道，以千坪基地之姿登場，更請來豪宅公設大師王勝正操刀雲浪雙塔建築的公設美學，全案以「綠奢御邸」為基準，致敬未來新家的鄰居「中央公園」。

水湳 中央公園「當代首馥」基本資料

住宅規劃：3房（1~2樓店面，3~5樓辦公，6~29樓住家）

洽詢電話：04-2451-8117

了解更多>>https://bit.ly/4aCtI5p