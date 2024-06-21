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全方位交通齊通！神助攻【當代首馥】 水湳首富關鍵「經濟引擎」Ｘ「國際城市」

▲▼ 科湳愛琴橋，當代首馥 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲水湳經貿園區被譽為台中最後一塊寶地，區內產業、經濟、貿易、文化以及都市最珍貴的綠金「中央公園」齊發。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

水湳經貿園區被譽為台中最後一塊寶地，區內產業、經濟、貿易、文化以及都市最珍貴的綠金「中央公園」齊發，國際化都市規模從初始紙上規劃至今一棟棟公共工程進行中，「水湳」將成為各式各樣產業的搖籃與推手，而水湳地區不論南北向、東西向交通，都有大型利多，包含國1接74號交流道已啟用、即將再多一條串連中台灣「經濟引擎」中科地區的重要道路，即是工程總經費概估為74億元以上的「漢翔路至東大路新闢工程」。

被譽為20年來台中經濟引擎「中部科學園區」產值在2022年突破1兆1698億元，中科園區目前已引進超過236家廠商、累積投資額為2.42兆元、就業人數超過5.6萬人，尤其未來還有台積電擴廠議題，預計再帶進4500個就業機會，台中「經濟引擎」當之無愧。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲水湳即將再多一條串連中台灣「經濟引擎」中科地區的重要道路。（圖／翻攝自《漢翔路-福林路計畫道路打通規劃專案報告》）

而水湳經貿園區之於產業，最具國際規格的「臺中國際會展中心」，目前規劃設計展覽棟上、下層標準攤位可達1600攤，會議棟上、下層為國際級會議中心，將引導中台灣驕傲的傳產業、機械業、精密機械、高科技業甚至近期最夯的ＡＩ產業集中火力，創出新經濟價值。

「臺中國際會展中心」預計今年整體工程完工、明年正式開幕營運，有鑒於都市規劃上水湳國際級的地位，在交通動能上，目前已開通的「科湳愛琴橋」可串連中科與水湳的交通，帶進產業動能外，近期漢翔路連結至東大路議題，更被視為「新。經貿大道」。

▲▼ 台中國際會展中心，當代首馥 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲國際規格的「臺中國際會展中心」預計2025年啟用，搭配漢翔路新闢道路計畫，推升水湳成為中部核心區段。（圖／業者提供）

工程總經費概估為74億元以上的「漢翔路至東大路新闢工程」，從計畫報告書中可知道，漢翔路延伸工程將從漢翔路一路向西延伸，沿途將跨越港尾子溪、筏子溪，並穿越中山高速公路、福雅路、福林路等，最終在東大路銜接，總長約3175公尺，計畫路寬40公尺。預期漢翔路打通後，可紓解東西向中科地區與水湳經貿園區尖峰時段車流，更深遠的意義則是據報告指出，漢翔路延伸工程計劃路廊，更有串連臺中國際機場的重要使命。

另外，歷時14年台中「國1增設銜接台74線系統交流道工程」已經通車，以往尖峰時刻大雅往台中市的國道1號路段，至少塞車30分鐘，國1接74通車後，不經地方道路轉銜，預估前往西屯區的車程，則可省下20多分鐘，等於替水湳地區南北向交通打通任督二脈。

「公共建設」、「交通規劃」、「產業實力」都讓水湳經貿園區已經可以預見的前景與錢景，惟目前核心地段住宅開發案並不多，不過「投資跟著政府腳步」總是不會錯，享受增值的撇步就是「買得起現在、看得見未來」。

▲▼綠美圖,當代首馥 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲潤隆建設率先看準水湳核心地段增值力，選址經貿二路，推出中央公園景觀豪宅新預售案「當代首馥」。（圖／業者提供）

潤隆建設率先看準水湳核心地段增值力，選擇與公共建設同步興建的時機，在中央公園景觀豪宅新預售案「當代首馥」，基地位於經貿路二段與經貿三路，全案規劃46~52坪，以29層的高度居於正水湳中央公園核心，早早吸引慧眼獨具的自住客、換屋族、置產族。

「當代首馥」選擇以中坪數產品切進水湳核心，選址在最具價值2公里的經貿大道，以千坪基地之姿登場，更請來豪宅公設大師王勝正操刀雲浪雙塔建築的公設美學，全案以「綠奢御邸」為基準，致敬未來新家的鄰居「中央公園」。

水湳 中央公園「當代首馥」基本資料
住宅規劃：3房（1~2樓店面，3~5樓辦公，6~29樓住家）
洽詢電話：04-2451-8117
了解更多>>https://bit.ly/4aCtI5p

關鍵字：水湳台中經貿園區中科中央公園漢翔路東大路經濟引擎國際城市當代首馥

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