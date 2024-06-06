交不了屋！　太設創辦人家族槓上七期白派豪宅

▲台中七期白派豪宅「新朗日匯」再傳出已購戶因遲遲不能交屋，告上法院。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中七期白派豪宅、由香港商新朗興業持有的「新朗日匯」命運何去何從？該豪宅因台北新地標的「台北天空塔The Sky Taipei」涉嫌掏空10億案，而成為案外案，根據判決書資料，太平洋建設創辦人家族章啟正老婆張蘇明，一狀告上法院，要求新朗興業台灣分公司應返還已給付之簽約款635萬元、636萬元，共計1271萬元。

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根據經濟部工商登記，新朗興業原為馬廷海旗下香港商新朗興業有限公司，在台灣投資的不動產開發業務。多年只有興建七期豪宅「新朗日匯」一案。該公司原負責人為沈靜宜。

豈料，台北新地標的「台北天空塔The Sky Taipei」涉嫌掏空10億案，新朗興業台灣分公司負責人馬廷海，卻在香港遭債權人聲請破產，過去就有業者認為，「新朗日匯」將受到波及。

▲法人同心合意創業、喜正創業以新朗興業台灣分公司應返還已給付之簽約款635萬元、636萬元為由，向法院聲請核發支付命令，資料照。（圖／記者陳筱惠攝）

近期「新朗日匯」再度躍上媒體版面，根據4月9日的支付令命顯示，早在2022年6月30日，同心合意創業、喜正創業2家投資公司，和新朗興業簽約訂購戶別為「23A」及「23B」的2戶豪宅，總價各為6346萬元、6362萬元，卻遲遲無法過戶。

同心合意創業、喜正創業以新朗興業台灣分公司應返還已給付之簽約款635萬元、636萬元為由，向法院聲請核發支付命令，但據判決書揭露，新朗興業負責人沈靜宜，卻已出境。經查，同心合意創業、喜正創業2家法人負責人皆為張蘇明，即為太平洋建設創辦人家族章啟正之妻。

▲如今訂購戶縕釀串連要求新朗返還訂金或過戶交屋，風暴持續擴大，該豪宅後續走向引起關注，資料照。（圖／記者陳筱惠攝）



不僅如此，據了解，當馬廷海在香港被聲請破產時，「新朗日匯」同步以低於行情價出售資產。爆料指出「新朗日匯」以現金價打折方式，短時間內約已出售30多戶，換算成價金約6億元，但由於新朗當初向安泰銀行聯貸76億元，產權設質在銀行名下，銀行未收到清償貸款，不可能解質情況下，整件事才曝光。

如今訂購戶縕釀串連要求新朗返還訂金或過戶交屋，風暴持續擴大，知情人士表示：「過去確實有聽說該案低價出清消息，也有請在地房仲協助銷售。」據他了解，有不少檯面上、建設公司董座都有來賞過屋，但實際上如何運作並不知情。

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