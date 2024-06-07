中工得標台塑大樓重建工程案　最快9月開拆

▲敦化北路「台塑大樓」都更有最新進度，中華工程得標承攬，將投入220億元工程造價。（圖／記者項瀚攝）
記者項瀚／台北報導
敦化北路「台塑大樓」都更有最新進度，9月就將拆除，中華工程得標承攬，將投入220億元工程造價，預計2029年完工。該案基地廣達6000多坪，預計興建2棟A辦以及1棟豪宅。
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台塑「起家厝」敦北總部去年宣布將都更，近日5000名員工已搬到內湖總部，此案基地面積6328坪，未來將興建2棟A級商辦，地下5層、地上22層，另外還有1棟住宅大樓，地下4層、地上22層，總樓地板面積約達6萬5000坪。
中華工程今（7日）表示，該案自2023年Q4招標，經過評選、議價，最終由中華工程得標承攬，雙方並於2024年6月6日簽訂工程合約，全部工程造價近220億元，預計2029年完工。
中華工程表示，本案預計9月拆除，中工是純營造施工，並非合建，所以不會有坪數分回，至於豪宅坪數等規劃，暫無透露。
第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，未來辦公室落成後，出售的可能性低，台塑集團應會作為部分自用，其餘出租，估每坪租金達3500元以上，甚至到達4000元。
▲台塑大樓對面就是東方文華酒店，地段鍍金。（圖／記者徐斌慎攝）
高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，敦北是傳統最早的A辦聚落，台塑大樓地段鍍金，對面就是東方文華酒店，臨路條件佳，基地規模大，商辦出租去化上容易，豪宅也將成為指標個案，台北市單價200萬元俱樂部成員再添一員。
《ETtoday新聞雲》過去曾報導《不只台塑起家厝要拆 一表看敦北「改建案一條街」》，敦化北路改建案可說相當熱鬧，正施中包括「蘇黎世產險大樓」、「國泰世華敦北大樓」，另外「茹曦酒店」、「微風百貨」也有意改建。
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