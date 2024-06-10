木柵好樂迪租約到期「房東收回只能畢業」　營業至6月30日止

▲木柵好樂迪租約到期。（圖／翻攝自FB／木柵好樂迪）

記者鄺郁庭／綜合報導

木柵好樂迪7日在臉書粉專公告，木柵店因租約到期，將於6月30日結束營業。消息一出，許多木柵人超不捨，「二十幾年前的青春夜唱回憶」、「噢不…從國中去到現在的好樂迪」、「令人感傷，我待了10年的木柵」、「太難過了，感謝好樂迪的陪伴，永遠的回憶。」

粉專「木柵好樂迪」7日發文，「木柵店將於6/30日畢業了，因應租約到期，月底前想來歡唱聚會一下的家人朋友們，要抓緊時間喔！」文末感謝消費者的支持、愛護，往後可以選擇到鄰近門市唱歌，有景美店、通化店、中和店。木柵好樂迪也在留言處透露，「房東收回…只能畢業。」

消息一出，許多木柵人超不捨，「可不可以不要這樣？至少進場1000次的我的哀號」、「唯一的一間也走入歷史」、「你們居然要畢業了」、「不能在木柵幹大事了」、「趕快去唱最後一次」、「木好不能亡」、「不可能欸瘋了。」

貼文還釣出資深員工感性發言，「自87年-113年，26年來謝謝木柵人的支持，受租約影響無法繼續為大家服務，謝謝各位對於木柵店的包容。也謝謝HD的工作夥伴在無數的節日站在營運第一線努力工作。謝謝木柵人、謝謝木柵好樂迪！」