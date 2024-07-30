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買床架收不到貨　新加坡12苦主驚覺店家關門60萬飛了

▲▼ 家具,床架,床墊。（示意圖／VCG）

▲商家拖延送貨，苦主一直收不到貨，等到最後才發現店家早已關門大吉。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名51歲男子向當地商家訂購多個床架，但業者卻不斷搬出各種理由拖延送貨時程，當他要求全額退款未果找上門之後才發現，原來這間店早已關門。這名男子後來找到其他11名苦主，12人總計損失超過2.5萬新幣（約新台幣60萬元）。

新明日報報導，51歲徐姓男子2024年1月為了裝修住處，前往烏美路商業大樓商家購買特大號床架、超級單人床架與單人床架，付清全額2200新幣（約新台幣5.2萬元），並指定3月27日送貨。

沒想到業者不斷拖延，徐男等到4月都沒有收到貨。他透露，起初對方宣稱會在農曆新年過後才會送貨，後來稱船在海上，然後又說台灣地震所以船隻沒辦法出港，把送貨日期延至5月31日，「他們說會退一半的錢，結果等了兩個星期，一點動靜都沒有，我說要報警，商家才退1100新幣（約新台幣2.6萬元）。」

然而徐男後來還是沒收到貨，先是要求全額退款，但對方沒有任何回應，因此決定上門找店家人員，這才發現店面大門已經鎖上。

他事後輾轉找到另外11名苦主，各自損失介於999新幣至3798新幣（約新台幣2.4萬至9.1萬元），總金額超過2.5萬新幣（約新台幣60萬元）。同樣受害的36歲裴先生表示，他是在去年就下單購買床架，「床架是台灣進口的，店家說如果要3月準時送貨，1月就要支付全額款項」，沒想到如今既沒收到貨，也等不到退款。

多名苦主表示，當他們來找店家的時候，發現商家的房東也在找人，宣稱店家欠繳租金至少4個月。還有人發現，店家曾經更換地址，經查發現該處是個虛擬辦公室，只負責轉交信件與貨物給註冊店家。

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關鍵字：床架商家送貨東南亞要聞

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