第六波打房「貸款成數再緊縮」　業者：立即上路殺傷力太強

▲央行再出手調控房市，特定區域（六都+新竹）第二戶房貸成數下修為6成。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

央行再出手調控房市，祭第六波選擇性信用管制，特定區域（六都+新竹）第二戶房貸成數下修為6成，其他則無變動。學者認為，此政策對房市衝擊不大，唯信心面可能受到動搖，但影響程度遠不及第二戶限貸擴及七都外。

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今年房市火熱，市場高度關注央行是否出手第六波選擇性信用管制，此外也鎖定是否升息。今（13日）中央銀行召開理監事會議，針對房市指出「去年6月新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款，最高成數上限7成，實施以來，自然人申辦特定地區第2戶購屋貸款的撥款金額，呈增加趨勢。」

央行表示：「為續強化管理銀行信用資源，降低相關授信風險，本次調降自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為6成，自本年6月14日起實施。」

▲孫振義表示，特定區域第二戶貸款成數限制下修為6成，對市場衝擊不大。（圖／ET資料照）

國立政治大學地政系教授孫振義表示，特定區域第二戶貸款成數限制下修為6成，對市場衝擊不大，因為核心區域的置產買盤其實也不差那1成，資金缺的話挪一挪就有了，「但本次央行出手是一個警訊，可能會讓市場信心面有些動搖。」

不過，孫振義認為，特定區域第二戶限貸6成的影響程度，遠不及第二戶限貸擴大七都之外，「因為近期蛋白縣市漲勢兇猛，且若有調整的話，等於是『從無到有』的政策變動，對市場會有更明顯的衝擊。」

「央行此舉其實對於2~3年前購屋的購屋族，殺傷力極強！」大台中不動產公會理事長王至亮表示，自去年實施特定區域第二戶7成限制貸款，就已經打到換屋族，如今又是4點開完會、明日實施第二戶變成6成貸款，接下來各地面臨新案交屋期，百姓如何自處？」

王至亮舉例，以3000萬元的房子來說，7成與6成的差別，就是要換屋族短時間內必須多擠出300萬元的交屋款，「3000萬元的物件絕不是豪宅，而是直接打擊換屋族，實際上這對於建設公司並沒有厲害關係，但對消費者來說並不合理。」

泰嘉開發董事長呂金發表示，現在市場不是過熱，已經可以稱為「發燒」，置產型客戶蜂擁而至，對換屋族、自住客來說，第2戶以上限貸形成的1成資金壓力，14日立即實施，買氣一定立刻重挫。

尤其現在房價高漲，單、總價都拉高，不少購屋族都負擔不起自備款，呂金發說：「勢必助漲大型建商推動公司貸的優惠付款方式再增多。」有可能再淘汰一批中、小型建商。

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