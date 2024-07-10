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台中市政路打通任督二脈　「蘿曼蘿蘭」3優勢強佔先機

▲▼七期鳥瞰,市政路鳥瞰,房市鳥瞰,台中鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「市政路延伸工程」，連台中市府都以「打通中市經濟動脈」來形容。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

七期為舉國皆知台中最精華的蛋黃區，而近年最重大的交通議題「市政路延伸工程」，連台中市府都以「打通中市經濟動脈」來形容，未來市政路完工後將直通台中工業區與串連中科地區，等於左擁傳產重要聚落、右抱頂尖科技製程，而七期將成為被利多簇擁的重要匯集地。

市政路延伸工程，第一標工程自工業區一路至安和路段，已在2022年開工，而第二標工程自安和路至環中路段，長約1175公尺，已完成用地取得及工程發包，全案預計2026年完工。

而市政路打通議題最受惠的就屬七期重劃區，市政路的通車將有望吸納頂級高管、二代菁英以及商務層峰等民眾移入，且不僅是政府交通，在民間重大投資上也重壓市政路。

▲誠品生活480今天盛大開幕。（圖／誠品生活提供）

▲城市美術館為概念的「誠品生活480」為區內居民帶來優雅綠意生活，引領高質感文化、美學生活新風潮。（圖／資料照）

地處政經中心的市政路目前已經吸引許多金融機構進駐，如玉山、上海商銀、台中商銀、凱基等進駐，星級酒店日月千禧已插旗市政路，預計完工的「台中之鑽」也預計引進高檔星級飯店運營。

值得注意的是，以城市美術館為概念的「誠品生活480」開幕最具代表意義，全店共8層樓7500坪的「誠品生活480」匯集逾百家品牌，這個融合自然景觀和五星級商旅設施的大型複合體，不僅為區內居民帶來優雅綠意生活，帶著創意經濟的平台價值，引領高質感文化、美學生活新風潮。

且從世界級的誠品的成功案例中，如日本和香港的誠品生活都選擇了當地最繁華地段，全都具備文化底蘊和消費活力的區域，這也替台中「誠品生活480」的選址掛上了票房保證。

在「誠品生活480」帶動了新生活風潮後，也替市政路帶來新的「市政商圈」炫風，近期巨型粉紅色招牌「寶雅beauty」正式進駐市政路，提供各式各樣日常生活用品的多選性，也被視為商圈正式成形的企業指標。

而基地位址在「誠品生活480」旁的最新預售案「蘿曼蘿蘭」，以市政路上稀有的輕豪宅產品問世，規劃23~34坪、2至3房的精品宅，搶佔先機替全台灣的商務客、代表傳產業門面的企業主與二代、半導體領先製程的頂尖工程師們準備好可自住可置產的彈性空間。

▲▼ 市政路 ,羅曼蘿蘭 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲在「誠品生活480」帶動了新生活風潮後，也替市政路帶來新的「市政商圈」炫風。（圖／記者陳筱惠攝）

對市場相當敏銳的房仲業者分析該案具備三優勢，首先基地位於市政路上，無論辦公、休閒都不是問題，各式地標如臺中國家歌劇院、老虎城，台中之鑽、誠品生活480，都是步行可到的範圍。

其次，交通方面除了市政路延伸工程外，基地經過河南路可以接通台灣大道，直上國道一號，南來北往都不是問題，另外經過74號快速道路，可以串連台中各大重劃區，要通往烏日高鐵站以及未來24小時營業的高鐵娛樂城距離僅8公里左右(以Google Map預估車程約15分鐘)。

最後，則是七期為台中市最精華的區域，入住七期等於是最高成就象徵，未來幾年內此區即將成為大台中地區，全功能的頂級商圈，本就已經無可取代，最重要的是七期幾乎沒有素地，未來要以目前價格入手，機會相當小。

市政路「蘿曼蘿蘭」基本資料
住宅規劃：2~3房（1~2樓店面，3~36樓住家）
洽詢電話：04-2259-6655
了解更多>> http://bit.ly/44FsDIT

關鍵字：七期台中市市政路商圈發展興富發蘿曼蘿蘭精品宅豪宅小坪數

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