十大「不可能買得起房」城市曝光　它超越雪梨、溫哥華排第一

▲香港在「最難負擔房價」排行中位居第一。（示意圖／翻攝自unsplash）



圖文／CTWANT

有個「屬於自己的家」一直是許多人的夢想，但從房地產市場的現狀來看，在許多國家買房子已經變得更加困難。一份最新的「人口統計國際住房可負擔性報告」（Demographic International Housing Affordability）中顯示，列出了十大最難負擔房價的地方，其中地狹人稠的香港排名第一，美國西岸和夏威夷亦有5個城市進入排行榜。

根據《CNN》的報導，這項報告針對8國的94個主要市場做調查，將平均收入與平均房價進行比較，依照計算比率來衡量房屋的可負擔性，該比率是用中位數房價除以家庭總收入中位數總額。

位居「不可能負擔得起」排行第一名的是香港，被視為亞洲金融中心，以其小型公寓和天價租金聞名，其房屋擁有率更是所有調查城市中最低，僅為51%，而它的亞洲競爭對手新加坡的房屋擁有率則有超過89%，這得益於政府長達數十年對公共住宅的承諾。

美國購屋最昂貴的城市都在加州，其中聖荷西、洛杉磯、舊金山和聖地牙哥均躋身前十名，而夏威夷首府檀香山排名第6。澳洲則是雪梨、墨爾本與阿德雷德上榜。

十大最難以負擔房價的城市：

1.香港

2.雪梨

3.溫哥華

4.聖荷西

5.洛杉磯

6.檀香山

7.墨爾本

8.舊金山、阿得雷德

9.聖地牙哥

10.多倫多

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