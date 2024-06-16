ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

十大「不可能買得起房」城市曝光　它超越雪梨、溫哥華排第一

十大「不可能買得起房」城市曝光　它超越雪梨、溫哥華排第一

▲香港在「最難負擔房價」排行中位居第一。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

有個「屬於自己的家」一直是許多人的夢想，但從房地產市場的現狀來看，在許多國家買房子已經變得更加困難。一份最新的「人口統計國際住房可負擔性報告」（Demographic International Housing Affordability）中顯示，列出了十大最難負擔房價的地方，其中地狹人稠的香港排名第一，美國西岸和夏威夷亦有5個城市進入排行榜。

根據《CNN》的報導，這項報告針對8國的94個主要市場做調查，將平均收入與平均房價進行比較，依照計算比率來衡量房屋的可負擔性，該比率是用中位數房價除以家庭總收入中位數總額。

位居「不可能負擔得起」排行第一名的是香港，被視為亞洲金融中心，以其小型公寓和天價租金聞名，其房屋擁有率更是所有調查城市中最低，僅為51%，而它的亞洲競爭對手新加坡的房屋擁有率則有超過89%，這得益於政府長達數十年對公共住宅的承諾。

美國購屋最昂貴的城市都在加州，其中聖荷西、洛杉磯、舊金山和聖地牙哥均躋身前十名，而夏威夷首府檀香山排名第6。澳洲則是雪梨、墨爾本與阿德雷德上榜。

十大最難以負擔房價的城市：

1.香港

2.雪梨

3.溫哥華

4.聖荷西

5.洛杉磯

6.檀香山

7.墨爾本

8.舊金山、阿得雷德

9.聖地牙哥

10.多倫多

延伸閱讀
暴雨、雷擊轟沖繩！地勤急避難　那霸機場破百航班受影響
見錢眼開！刮刮樂中獎3千萬委託表妹代領　卻遭私吞稱：只中60萬
與台灣斷交6年　多明尼加總統宣布：優先發展半導體

關鍵字：周刊王買房房產雲

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

十大「不可能買得起房」城市曝光　它超越雪梨、溫哥華排第一

有個「屬於自己的家」一直是許多人的夢想，但從房地產市場的現狀來看，在許多國家買房子已經變得更加困難。一份最新的「人口統計國際住房可負擔性報告」（Demographic International Housing Affordability）中顯示，列出了十大最難負擔房價的地方，其中地狹人稠的香港排名第一，美國西岸和夏威夷亦有5個城市進入排行榜。

3小時前

小宅當道！陽台面積縮水　台南減幅最大

隨著小宅興起，陽台面積普遍縮小，房仲業者統計前5月3年內新屋實價登錄交易，平均陽台面積與2019年疫情前比較，包含雙北市、新竹縣市及台中市，陽台面積都有縮水的情況。而台南市平均陽台面積縮減0.8坪，減幅為七都之最。

13小時前

預售「商辦王」還是它！　前5月賣出32.7億、單價180萬元

台北市預售市場近9成皆是住宅產品，據北市實價周報資料顯示，辦公室預售推案「國家企業廣場 TAIPEI ONE」一口氣揭露9筆實價資料，合計揭露金額高達20億元，今年總計已揭露32.7億元，是今年預售辦公室的最高價個案。

15小時前

先匯款再看屋！租屋詐騙層出不窮　新手房東：發問也遭詐

租屋詐騙頻傳，不少假房東在租屋社團PO出待租物件，強調「先匯款優先看屋」。就連新手房東上網發問：「能不能讓租客養貓？」都遇到詐騙。信義房屋專家表示，簽約前建議都不要有匯款的行為。

17小時前

快20年中古屋　見開價他愣「跟附近新案沒差多少」：買新的？

很多人因價格考量會選中古屋，不過，就有網友表示，看中一間快20年的中古屋，結果屋主的開價跟附近新建案差不了多少，「這…大家會殺價買嗎？還是直接購買新建案？」對此，信義房屋專家指出，買中古屋的話可能會有翻新、修繕等費用，如果沒有這筆預算，可能新建案會是比較好的選擇。

17小時前

總價千萬元內買預售屋　雙北僅剩1區有機會

隨著房價高漲，想要千萬元買預售屋可說是相當困難，永慶房產集團統計全台總價1000萬元內的預售屋交易量前10名，除嘉義縣朴子市拔得頭籌外，桃園市、高雄市則是各有3個與4個行政區入圍榜單，雙北地區僅剩淡水區有機會千萬購屋。

19小時前

曾是全台10大排隊建案　盤點現況「竟有人轉手賠錢」

從這波房市多頭開始，全台陸續傳出「排隊搶房」奇景，並持續到今年。自2019年竹北「科大映」開始，一共有10案因排隊而上新聞，其中3案為寶佳機構。回顧這10案，轉手幾乎全是賺錢的，只有1戶例外。

21小時前

母逼兒辦新青安買房　出租踩紅線「害優惠全取消」他控：人生毀了

新青安房貸政策實施後，掀起了購房熱潮，吸引了眾多年輕人爭相購屋。不久前，有位年輕男網友在網上發文抱怨，因母親強迫他利用新青安房貸購房，使他背負沉重的貸款壓力。更糟的是，母親還私自將房屋出租，結果銀行發現後不僅收回部分房貸，還調升貸款利率，令他痛心疾呼「人生就此毀掉」。

6/14 23:30

新青安不會讓房市泡沫破裂　透過股市掌握人生選擇權

台灣的房市結構問題複雜，現代青壯年買房愈來愈難，所以新青安確實可以幫助人們解決買不起房的問題，但這也是飲鴆止渴，只是用更便宜的資金來降低買房門檻，並非從根本解決問題。

6/14 18:42

另一半太愛翻身...害他睡不好「換獨立筒有用嗎？」　網提2解方

無論是夫妻或情侶同住，都可能因習慣不同而影響對方。就有一名網友表示，最近常常被另一半翻身的動作吵醒，導致他的睡眠品質變差，因此上網求助。對此，一票人紛紛提出2解方。

6/14 18:02

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

曾是全台10大排隊建案　盤點現..

十大「不可能買得起房」城市曝光

寶佳出手南太平　5.7億進補1..

爸媽買整間學校　女兒入住公開超..

陽台當房間出租　網友轟：當我們..

第二戶限貸6成！貸不到足額無法..

台中公認「最強巷弄」　300公..

快20年中古屋　屋主開「附近新..

母逼辦新青安買房　踩紅線害他人..

台中高鐵娛樂城6月底動工　在地..

ETtoday房產雲

最新新聞more

十大「不可能買得起房」城市曝光

小宅當道！陽台面積縮水　台南減..

預售「商辦王」還是它！　前5月..

先匯款再看屋！租屋詐騙層出不窮..

快20年中古屋　屋主開「附近新..

總價千萬元內買預售屋　雙北僅剩..

曾是全台10大排隊建案　盤點現..

母逼辦新青安買房　踩紅線害他人..

新青安不會讓房市泡沫破裂

另一半太愛翻身「害他睡不好」！..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366