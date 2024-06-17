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實登2.0以來首見！　預售連2個月交易破1.2萬件

▲▼ 建案,預售屋 。（圖／記者項瀚攝）

▲預售市場買氣暢旺，3、4月交易件數破1.2萬件，是2021年7月實價登錄2.0上路以來首見。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

預售市場買氣暢旺，3、4月交易件數破1.2萬件，是2021年7月實價登錄2.0上路以來首見。信義房屋專家表示，從過去經驗來看，單月預售破萬戶是「市場熱絡」，而單月1.2萬戶就是「市場非常火熱」。

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實價預售揭露顯示，4月交易1.38萬件，連續2個月都超過1.3萬件，是預售實價即時揭露以來首見，若排除去年6月《平均地權條例》新法上路前的上車潮，4月預售揭露量也創下單月新高。

前4月預售總銷售金額高達7900億元，反映預售市場當前的買氣熱絡狀況。進一步觀察七都表現，4月除了北市以外，都繳出年增表現，其中以台中年增81.9%幅度最高。

▲▼ 。（表／信義提供）

▲4月預售實價揭露件數統計，台中年增81.9%成長最多。（表／信義提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從過去經驗來看，單月預售破萬戶就是「市場熱絡」，而單月1.2萬戶就是「市場非常火熱」，3、4月單月都超過1.2萬戶，看出各地預售熱銷狀況，許多地方都頻傳預售案人氣爆滿。

曾敬德表示：「北市高單、高總價市場呈現個案表現慢慢賣外，其他地區預售市場表現火熱，即使平均地權杜絕換約買氣，但自用與置產型買盤仍表現強勁，讀這波預售熱潮幾乎出現在全台各地。」

「下半年預售市場一定續熱！」馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，《平均地權條例》新法造成的鎖籌碼效益影響極大，建商代銷在銷售操作上更有底氣，民眾「擔心買不到」的預期心理強，其次是這波股市強勁，大家賺到錢，也會有更大的購屋動機，進行資產轉換。

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關鍵字：預售房市交易量火熱信義房屋曾敬德馨傳不動產何世昌

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