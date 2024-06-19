雅房「只有沙發不附床」限租女！眼尖網友見1異狀喊怪怪的

▲一名房東張貼租屋資訊，網友發現租屋照片「怪怪的」。（翻攝臉書社團Room Rental Singapore）

圖文／鏡週刊

在外租屋時，民眾通常會注意房東提供哪些基本設施，然而有時租屋會暗藏風險。新加坡一則租屋消息近日引發網友熱議，屋主張貼房源照片，指出每月租金730新幣（約新台幣1.7萬元），包含水電與WiFi費用，可是並不提供床，還僅限女性承租。眼尖網友卻發現照片中鏡子反射一名上身赤裸的男子，引發眾人疑慮。

根據新加坡媒體AsiaOne報導，從臉書用戶Ken發布的租房資訊和照片，該房間位於盛港（Sengkang），配備有衣櫃、風扇、桌子和一張長沙發，房間乾淨舒適，採光良好，附近有便利店和美食廣場等。由於房東是大陸人，因此只開放中大陸女性租客。

▲網友發現租屋照片中的玻璃櫃，竟有一名上半身赤裸的男子，引發安全疑慮。（翻攝臉書社團Room Rental Singapore）

許多網友注意到，房間照片中玻璃櫃反映出一名中年男子的裸身身影，引發部分網友有安全疑慮，有人質疑男性房東限制只接受女性租客是否合適，可是也有部分網友則為房東辯解，認為房東這樣的限制可能是基於安全和舒適的考量，「（屋主）沒有限制女性房客的年齡，你們想太多了，而且房間沒有空調，天氣也熱，他把上衣脫了有什麼不對？」

貼文被炎上後已遭刪除，原發布者約一週後重新發布貼文，重新更正租屋資訊為「女性專用公共休息室」，由大陸屋主提供。針對業主只出租給女性的規定，房地產顧問公司萊坊新加坡（Knight Frank Singapore）的經紀人阿爾文（Alvin Yeo）指出，多數業主認為，與男性租客相比，女性租客比較安全，然而現今租戶有許多租房選擇，可以避開提出此要求的業主。

新加坡地產代理公司博納產業（PropNex）的房地產經紀人莎菲克尤索普（Shafik Yusope）則建議，租房者應先實地考察房屋，最好透過專業房地產仲介，「如果認為房東態度不佳，最好不要繼續，遵循直覺即可」。



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