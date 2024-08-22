男友給完孝親費喊窮「房貸妳扛」：名字寫我的！超瞎1原因她怒分手

▲ 男友不願繳房貸，卻要求房子登記他的名字。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

情侶交往到走入婚姻後，多少都會經歷摩擦過程，有時候甚至會演變成婚姻危機，一名女網友表示，婚後想要搬出去住，不想跟婆婆住，男友則說可以，但是要繳交孝親費，沒辦法多負擔房貸，請原PO幫忙，但是房子必須登記男生的名字，原因是「不然我媽會有意見」，氣得原PO喊出分手。

女網友在Dcard發文，「男友要我房貸自己繳」，跟男友已在籌備婚事，加上男友媽媽不喜歡自己，因此一再強調婚後要搬出去住，最近也開始找房子，談到關於買房的事情，男友同意搬出去住，但每月要繳孝親費，沒有多餘的錢，「房貸能不能你繳就好？」

接著，男友說了讓她超震驚的話，「那房子就歸在我名下吧，不然我媽會有意見」。原PO怎麼想都覺得不對，婚後買房雖然是共同財產，但男友沒有繳錢還要掛名，她氣回「什麼都聽你媽的，你要不要乾脆跟你媽結婚？」兩人因此大吵一架，失望加上憤怒，她提出分手，「所以現在應該叫他前男友」。

貼文曝光，網友大讚分得好，「他想免費賺一棟房給他媽媽欸」、「貸款妳繳，房子歸他，這是什麼無恥至極的要求」、「真孝順，生兒子就要生這種，到底怎麼教出來？」「遠離媽寶，幸福到老」、「下一個會更好，這世上有肩膀讓妳靠的男人還是有」、「不繳錢還想要房子」、「這應該要被寫進深夜奇葩戀愛圖鑑裡面」。