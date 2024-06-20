男友「冷氣開整天」人消失！妹子怨浪費電　網見關鍵1點卻力挺

▲一名女網友抱怨男友長時間出門卻不關冷氣，不過許多人指出，她家裡有養貓，關冷氣恐怕導致貓咪熱死。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

台灣夏天氣候炎熱，許多人一回家就習慣開冷氣降溫，但同時也擔心電費會傷了荷包。對此，一名女網友近日就發文抱怨，男友經常出門不關冷氣，還會把冷氣溫度調到23度以下，讓她既生氣又無奈，直呼「到底一整天開冷氣是不是很浪費？隨手關掉真的不是好習慣嗎？」該貼文曝光後，引起熱烈討論，有網友還點出關鍵1原因。

原PO在PTT以「因為整天開冷氣覺得浪費錢？」為題發文，表示自己與男友有養貓咪，平時固定早上8點出門上班，而男友是工程師及接案者可以遠端辦公，因此能選擇在家或去咖啡廳工作，不過有時原PO返家後，會發現男友不在家，家裡冷氣卻仍開著，因此她便向男友提出質疑，對方卻毫不在意地回「對啊怎樣？又沒差」，認為冷氣不斷開關反而更耗電。

原PO無奈地指出，她曾上網搜尋相關案例，發現若整天開冷氣，每月電費恐會破千元，但男友仍無動於衷，讓原PO不禁好奇詢問「到底一整天開冷氣是不是很浪費？隨手關掉真的不是好習慣嗎？家裡只有貓咪，開著會太浪費吧？」

對此，不少網友看完紛紛留言，表示「家裡有寵物還是開著吧，現在天氣實在熱」、「給貓吹還可以，如果連貓都不在那就關了吧！」「最主要是家裡有貓吧，我是變頻冷氣開27度不關，最主要是開給貓貓吹，不然整個白天不在關掉當然比較省錢」。

另外也有網友建議「如果離開超過2小時還是要關冷氣機」、「變頻很重要」、「濾網要2週洗一次，可以洗完立刻用吹風機烘乾，馬上可以裝上，進門前也要室內通風一下再開冷氣，可以省錢」。

究竟冷氣怎麼吹才比較省呢？台電曾在官網分享省電小撇步，表示冷氣每調高1度就可省電6％，建議民眾溫度設定在26至28度，同時開啟電風扇，幫助室內空氣循環加速降溫。此外，要記得清洗濾網，否則積太多灰塵會讓冷房效果降低，若需要長時間吹冷氣，可改用變頻且能源效率1級的冷氣。

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