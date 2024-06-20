樹林地區房價穩步上升　預售新案開出5字頭

▲樹林的主要生活圈和商圈集中在樹林火車站周圍，並分為前站和後站兩部分。（圖／ETtoday資料照）

記者陳意雯／新北報導

據實價登錄數據顯示，去年六月，樹林區平均單價落在45萬元，而今年已上升至48.6萬元，增長8%。東森房屋樹林溪崑加盟店長楊瓊芬指出，這一增長主要受益於當地基礎設施的改善、生活環境的提升以及比價效應下蛋黃區外溢現象帶來的購房需求。

楊瓊芬表示，樹林的主要生活圈和商圈集中在樹林火車站周圍，並分為前站和後站兩部分。後站擁有中山路商店街，整體生活機能優於前站，商店林立、餐飲娛樂設施齊全，為居民提供便利的生活環境。今年預售新案「米蘭敦美」高樓層頻頻以5字頭成交，且目前餘戶已不多，顯見樹林房市相當熱絡。

然而，由於後站腹地較小，房價相對較高，使得新建案多集中在前站區域。前站區與板橋區相連，不僅交通便利，還擁有良好的地理優勢。儘管前站的生活機能尚未如後站來得完善，但隨著秀泰影城進駐樹林前站，當地居民的休閒娛樂選擇大大增加，已經充分滿足居民的要求。

此外，前站區的房價相對實惠，新成屋「樹林學府」平均單價落在36萬元，相較後站的5字頭親民許多，且近學區、公園，深受小家庭喜愛。

▲樹林後站腹地較小，房價相對較高，使得新建案多集中在前站區域。（圖／業者提供）

樹林學區完整，近年又新增三多國中，區內還擁有溪北生態休閒公園等公共建設，綠覆率相當高。該公園正在進行地下停車場的建設工程，預計於2025年完工，全區將新增280個汽車車位和50個機車位。停車場上方規劃林蔭步道、籃球場和圓形舞台廣場等休閒設施，為居民提供更多的休憩空間，增強居住品質。

樹林房市在台北市房價持續攀高的影響下持續活躍，以實惠的房價和日益完善的生活機能，讓購房需求不斷增加，房市未來發展潛力巨大，房價將繼續保持穩定增長。

▼東森房屋樹林溪崑加盟店長楊瓊芬指出，去年6月樹林區平均單價落在45萬元，而今年已上升至48.6萬元，增長8%。（圖／業者提供）