ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

樹林地區房價穩步上升　預售新案開出5字頭

▲▼信義房屋樹林站前店游榮哲專訪-樹林,住宅,商圈,樹林車站,樹林商圈,樹林火車站。（圖／記者周宸亘攝）

▲樹林的主要生活圈和商圈集中在樹林火車站周圍，並分為前站和後站兩部分。（圖／ETtoday資料照）

記者陳意雯／新北報導

據實價登錄數據顯示，去年六月，樹林區平均單價落在45萬元，而今年已上升至48.6萬元，增長8%。東森房屋樹林溪崑加盟店長楊瓊芬指出，這一增長主要受益於當地基礎設施的改善、生活環境的提升以及比價效應下蛋黃區外溢現象帶來的購房需求。

楊瓊芬表示，樹林的主要生活圈和商圈集中在樹林火車站周圍，並分為前站和後站兩部分。後站擁有中山路商店街，整體生活機能優於前站，商店林立、餐飲娛樂設施齊全，為居民提供便利的生活環境。今年預售新案「米蘭敦美」高樓層頻頻以5字頭成交，且目前餘戶已不多，顯見樹林房市相當熱絡。

然而，由於後站腹地較小，房價相對較高，使得新建案多集中在前站區域。前站區與板橋區相連，不僅交通便利，還擁有良好的地理優勢。儘管前站的生活機能尚未如後站來得完善，但隨著秀泰影城進駐樹林前站，當地居民的休閒娛樂選擇大大增加，已經充分滿足居民的要求。

此外，前站區的房價相對實惠，新成屋「樹林學府」平均單價落在36萬元，相較後站的5字頭親民許多，且近學區、公園，深受小家庭喜愛。

▲▼東森房屋談樹林。（圖／業者提供）

▲樹林後站腹地較小，房價相對較高，使得新建案多集中在前站區域。（圖／業者提供）

樹林學區完整，近年又新增三多國中，區內還擁有溪北生態休閒公園等公共建設，綠覆率相當高。該公園正在進行地下停車場的建設工程，預計於2025年完工，全區將新增280個汽車車位和50個機車位。停車場上方規劃林蔭步道、籃球場和圓形舞台廣場等休閒設施，為居民提供更多的休憩空間，增強居住品質。

樹林房市在台北市房價持續攀高的影響下持續活躍，以實惠的房價和日益完善的生活機能，讓購房需求不斷增加，房市未來發展潛力巨大，房價將繼續保持穩定增長。

東森房屋樹林溪崑加盟店長楊瓊芬指出，去年6月樹林區平均單價落在45萬元，而今年已上升至48.6萬元，增長8%。（圖／業者提供）

▲▼東森房屋談樹林。（圖／業者提供）

關鍵字：樹林房市生活機能學府價格東森房屋樹林火車站

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房東漲租不手軟！　高雄驚見套房月租1年漲4千

高雄不只房價飆漲，租金也漲不停。根據實登揭露，高雄美術館特區的租金漲幅相當有感，甚至有套房房東一口氣漲4千元，換算年租金得多負擔近5萬元，讓租屋族壓力山大。

12分鐘前

南機場整宅都更首案找到實施者　建築外觀圖曝光

萬華「南機場整宅」為403大地震重災區，迫切需要都更。今日傳出好消息，單元3的1179坪基地招商成功，由將捷拿下，未來將興建2棟14層建築，規劃21~39坪住宅，但由於還有些程序要跑，到明年都還不會推案。

1小時前

【廣編】亞昕森匯、亞昕天匯　林口雙地標即將崛起

亞昕三十週年林口指標大案「亞昕森匯」、「亞昕天匯」雙地標，舉行開工動土大典，典禮圓滿成功，進入施工階段，揭開完美序幕。「亞昕森匯」、「亞昕天匯」座落文化二路軸心，與「新北AI+智慧園區」近鄰，在世界AI浪潮的帶領下，踞守黃金8公里產業鏈第一線，共榮全亞洲最大AI產業核心，迎來兆元榮景！

1小時前

2房3千萬驚呆在地　華固單元八首案一口氣61筆實登曝光

中台灣新興重劃區多為低密度開發區，如單元2、14期以及急起直追的13期重劃區，受到基地容積率條件影響，不少大型建商傾向朝2000坪以上基地蓋大樓，據了解，首次南下台中的華固建設，新案開出紅盤，實登最高價來到85萬元，創下2房3千萬元的新天價。

2小時前

焦家賣北市中心老牌旅館　在地：地價每坪800萬偏高

捷運信義安和站旁、安和路上7層商旅以9.2億元交易，賣方是幼華焦家，買方背後則是志榮建設，近年公司代表作包括忠孝復興站「志榮BR4」。在地房仲表示，本次成交每坪地價飆破800萬元偏高，但仍具有開發效益。

2小時前

預售屋賣700萬　蓋完後「暴漲2倍」！網曝低價3原因：房價漲是主因

許多人努力工作存錢的終極目標，就是為了擁有一間屬於自己的房，一名網友表示，預收屋售價700萬元，但蓋好後轉售，可以賣到1000萬元，甚至是2倍價格，好奇是什麼原因導致背後的價差。對此，信義房屋專家表示，最主要的原因是房價上漲，且買預售屋會有一定的風險。

3小時前

樹林地區房價穩步上升　預售新案開出5字頭

據實價登錄數據顯示，去年六月，樹林區平均單價落在45萬元，而今年已上升至48.6萬元，增長了8%。東森房屋樹林溪崑加盟店長楊瓊芬指出，這一增長主要受益於當地基礎設施的改善、生活環境的提升以及比價效應下蛋黃區外溢現象帶來的購房需求。

4小時前

堅持進化！皇普建設獨家導入兩大系統　品牌力和產品力大大升級

深耕全台房地產的皇普建設，今年邁向40週年全新里程碑，目前布局全台掌握近萬坪土地，為了幫消費者打造出安心又完美的家，皇普建設不斷自我突破，更獨家導入BIM和PES兩大機制，讓品牌力和產品力大大升級！

4小時前

承襲自然系列豪宅DNA　「遠雄峰蘊」在市心把休閒變日常

根據研究，一般人只要接觸大自然 20 分鐘，就能降低壓力荷爾蒙，幫助身心靈減壓。當生活有餘裕時，會追求更高品質的生活環境。想住進蛋黃區，兼顧生活機能，同時享有與自然無界的舒心生活。「遠雄峰蘊」位於高雄科工特區，在市中心打造「生態感」建築代表作，把樹種進家裡，不出門也能親近自然，直接把休閒氛圍變成繁忙生活裡的一種日常。

4小時前

不管好市多台中三店落腳何處　「茂洋天玥META」都穩坐沙鹿核心

好市多全球最賺錢的10間店，台中2間都上榜，其中南屯店更是全世界店王，而從各項消息來看，台中好市多3店將落腳海線；好市多生活圈催動房價實力不亞於「護國神山」台積電，讓還有藍線捷運議題的沙鹿房市成為注目焦點。

5小時前

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

比建商入手價低！　神岡低調富豪..

房貸聰明理財　內行傳授：寬限期..

租屋前「有什麼事要注意？」　過..

「孫女罵阿嬤」痛失遺產　沙鹿網..

警衛滑手機　遭住戶抗議被Fir..

台中5年12間餐廳被建商吃下　..

他曝自住客買房「最大心魔」　嘆..

101旁豪宅爆帳目不清　政壇大..

樹林地區房價穩步上升　預售新案..

獨居翁屋裡擺30多尊神明！民俗..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房東漲租不手軟！　高雄驚見套房..

南機場整宅都更首案找到實施者　..

亞昕森匯亞昕天匯林口雙地標崛起

2房3千萬驚呆在地　華固單元八..

焦家賣北市中心老牌旅館　在地：..

預售屋賣700萬蓋完後「竟暴漲..

樹林地區房價穩步上升　預售新案..

堅持進化！皇普建設獨家導入兩大..

承襲自然系列豪宅DNA　「遠雄..

不管好市多台中三店落腳何處　「..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366