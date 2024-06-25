ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房市供給緊縮　永慶葉凌棋：不擔心新青安後拋售潮

▲▼台中房市鳥瞰。（圖／記者陳筱惠攝）

▲葉凌棋預估，下半年房市將呈現「量增價緩漲」格局。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

永慶房產集團觀察Q2成屋待售量持續下降，且房價漲勢擴大。業務總經理葉凌棋表示，市場資金氾濫，加上通膨預期強烈、新青安促動買氣，下半年將呈現「量增價緩漲」格局，今年買賣移轉棟數有望挑戰近11年新高。

《地產詹哥老實說》EP210／房貸聰明理財　內行傳授：寬限期無上限、科目四成數不受限

永慶房產集團觀察，新青安8月上路實施，自2023Q4起引爆七都成屋、預售買氣，七都房市交易均呈現擴量成長走勢。據永慶民調，53%消費者會因新青安優惠貸款上路而加快購屋決定，顯示這項政策對首購族群而言，具有相當的吸引力。

新青安有多夯？永慶房產集團觀察，新青安自去年8月上路至今年5月，累計撥貸5萬7980件、撥貸金額達4281.3億元，去年8月撥貸件數、建物買賣移轉棟數占比僅9.8%，占比逐月提升，預估2024年5月占比約23.7%，締造新高紀錄。

葉凌棋表示，若房市長期保持平穩上漲格局，不需擔心5年後新青安拋售潮，因為沒有拋售的必要，除非市場平盤、甚至往下走，拋售風險才有可能出現。

▲▼ 。（圖／永慶提供）

▲新青安優惠貸款件數、金額與建物買賣移轉棟數占比。（圖／永慶提供）

永慶房產集團也統計Q2七都成屋委售量變化，新北、桃園、新竹、台北年減都達近3成，明顯量縮，而台中、台南、高雄也下降1~2成。

葉凌棋表示，以房屋待售量變化來看，看出房市供給日益吃緊，去年Q3新青安帶動買氣點火，Ｑ4起待售量年增率轉負，尤其待售量已連續2~3季縮減，且房市供給愈緊縮的地方，房價漲愈兇。

永慶房產集團觀察，近1年七都房價年漲幅，新竹縣市年增逾15%最多，桃園破10%次之，其餘五都漲幅也都借近1成。進一步觀察Q2，房價漲勢轉趨明顯，除了台中季增3.2%，其餘六大都會區季增率均突破4%以上。

至於先前央行祭出第二戶限貸下修為6成，調高存準率2招，葉凌棋直言：「不會影響房市買氣！」

葉凌棋說明，第二戶限貸有換屋切結但書，且國內夫妻財產採共有制，若先生名下已有一屋，買第二間時用太太的名字就好了。此外他說，存準率調升1碼，只是把銀行水龍頭關小一點，但台灣資金錢太多了，升1碼看起來沒有關很緊。

葉凌棋強調，新青安是為了照顧年輕人的買房需求，不是房價上漲唯一因素，其他還包括通膨預期強烈、經濟好轉、資金泛濫等因素，即使政府嚴查炒作，房市回歸健康，估下半年房市仍呈「量增價緩漲」格局。

葉凌棋研判，若下半年經濟局勢穩定，且沒有房市政策推出的狀況下，預估2024年房市交易量約34.8~36萬棟間，比去年同期成長13%~17%，挑戰近11年新高紀錄，但一切仍需靜待27日行政院建全房市會議結論。

▲▼ 永慶總經理葉凌棋 。（圖／記者項瀚攝）

▲葉凌棋預估2024年房市交易量約34.8~36萬棟間，挑戰近11年新高紀錄。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP210／房貸聰明理財　內行傳授：寬限期無上限、科目四成數不受限

關鍵字：永慶永慶房產集團新青安房市永慶房屋趨勢前瞻報告葉凌棋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房市供給緊縮　永慶葉凌棋：不擔心新青安後拋售潮

永慶房產集團觀察Q2成屋待售量持續下降，且房價漲勢擴大。業務總經理葉凌棋表示，市場資金氾濫，加上通膨預期強烈、新青安促動買氣，下半年將呈現「量增價緩漲」格局，今年買賣移轉棟數有望挑戰近11年新高。

7小時前

大巨蛋園區正式營運　周邊指標案每坪飆209萬創高

臺北大巨蛋園區正式營運，帶動周邊房市表現出色，最新實價揭露，區域中小坪數指標預售案「鑄慕」每坪飆209萬元創新高。日勝生總經理李正文表示，大巨蛋將使未來東區發展軸心逐漸往東邊、國父紀念館與大巨蛋方向，區域房市表現可期。

8小時前

【廣編】雙鐵高科技聚落　運校重劃區躍升南港2.0

位在鴻海總部後方的運校重劃區，近兩年以猛烈的勢頭竄起，這片占地不大的自辦重劃區，緊鄰鴻海總部所在的頂埔科技園區，與目前中工、國泰等重大投資案齊發的土城產業園區僅隔一條中央路，並握有板南線、三鶯線雙鐵共構的頂埔站，另可迅速銜接土城交流道，加上全區純住宅規劃，大為吸引科技新貴目光。

9小時前

走路3分鐘到捷運？高雄建案「站點未確定」猛廣告　建商遭罰225萬

不少建案會以距離捷運站遠近當作賣點，不過在高雄楠梓區一處建案，因在社群網站上發文「未來3min步行至捷運紫線P9站」「走路3分鐘，捷運P9預定站」等語，但事實上該路線的車站位置根本還沒確定，因此遭公平會依違反《公平交易法》開罰，分別處建商冠傑公司新台幣150萬元罰鍰及代銷景銳公司75萬元罰鍰，共計225萬罰鍰。

10小時前

瑞豐商圈鐵皮屋登「店租王」　才上綠漆！在地狂猜進駐店家

瑞豐夜市是高雄知名商圈，實登揭露，有三角窗店面以月租金50萬元租出，成為鼓山區店面3年來最貴店租王，近期該店面漆上綠色外觀，引發在地人狂猜一輪綠色招牌店家，還有民眾猜測是日本知名雜貨連鎖店「3COINS」。在地仲介透露，將由夾娃娃機店進駐。

10小時前

台中高人氣網美店養蚊2年　北客6299萬「打9折」買下

在台中擁有高度人氣的網美甜點店「侘寂」，位於國美特區的存中街上，2022年突傳歇業引發大票粉絲不捨，空窗2年後以總價金額6299萬元易手，創下台中市西區2024年第二高價，而據謄本資料顯示，新屋主為住在北市中山區的低調富豪。

12小時前

收催繳水費簡訊！他「1動作」慘噴6萬　台水揪2關鍵說明

近期有位詹姓民眾收到詐騙集團假冒「台灣自來水公司」名義發送催繳水費的簡訊，以「水費395元逾期未繳，將終止供水」為由，要求立即支付欠款，簡訊中附有不明短網址連結，點擊連結後會開啟幾可亂真的釣魚網頁，民眾依指示操作填寫信用卡資料繳費，卻個資外洩慘遭盜刷新臺幣6萬元。

12小時前

傳台積電2倍薪搶人！高雄螺絲大廠「拚蓋員工宅」　15年後霸氣送

台積電即將進駐高雄，傳開出「雙倍薪」搶人，一家位在岡山的螺絲螺帽大廠，為了留住人才放大絕，計畫與高雄都發局局合作，在捷運紅線岡山農工站對面土地蓋「員工住宅」，平時僅支付水電費，15年後再免費送給員工。

13小時前

外牆墜落物大爆發　專家怒：被冷氣砸死比被飛彈炸還容易

2023年7月新北市板橋區發生一起冷氣墜落，砸死一位正在等公車的女大生事件，自花蓮403大地震後，各地也紛紛傳出外牆磁磚雨事件，有專家怒道「走在台灣的街道，不一定會被飛彈炸，但可能被磁磚砸，走在台灣的馬路，不會被飛彈炸，但卻會被冷氣機砸死。」

13小時前

詹哥大讚上質住宅品味的「關鍵神器」　實現居家生活科技美學

地產專家「詹哥」分享心目中的「上質住宅」必須在建築設計和居家生活科技美學上達到完美結合，若建案能將居家設備的選擇和配置細節都考慮週到的話，才是真正把住戶放在心上，尤其是在浴室規劃更能看見其心意及巧思。

13小時前

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

雨天衣服晾不乾「還臭臭的」　網..

走路3分鐘到捷運？高雄建案「站..

出門多久「變頻冷氣不用關？」　..

羅時豐客家菜休業1千天後　台中..

台中高人氣網美店養蚊2年　北客..

台股成提款機　操盤手套現2.2..

「散熱股王」家族砸1.4億　買..

台積電股價創新高　南科預售案成..

自己當房東！　「賓利汽車」砸1..

房仲要求加40萬斡旋金　眾人讚..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房市供給緊縮　永慶葉凌棋：不擔..

大巨蛋園區正式營運　周邊指標案..

雙鐵高科技聚落　運校重劃區躍升..

走路3分鐘到捷運？高雄建案「站..

瑞豐商圈鐵皮屋登「店租王」　才..

台中高人氣網美店養蚊2年　北客..

收催繳水費簡訊！他「1動作」慘..

台積電搶人！高雄螺絲大廠蓋員工..

外牆墜落物大爆發　專家怒：被冷..

居家生活科技美學「關鍵神器」

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366