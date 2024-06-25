房市供給緊縮　永慶葉凌棋：不擔心新青安後拋售潮

▲葉凌棋預估，下半年房市將呈現「量增價緩漲」格局。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

永慶房產集團觀察Q2成屋待售量持續下降，且房價漲勢擴大。業務總經理葉凌棋表示，市場資金氾濫，加上通膨預期強烈、新青安促動買氣，下半年將呈現「量增價緩漲」格局，今年買賣移轉棟數有望挑戰近11年新高。

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永慶房產集團觀察，新青安8月上路實施，自2023Q4起引爆七都成屋、預售買氣，七都房市交易均呈現擴量成長走勢。據永慶民調，53%消費者會因新青安優惠貸款上路而加快購屋決定，顯示這項政策對首購族群而言，具有相當的吸引力。

新青安有多夯？永慶房產集團觀察，新青安自去年8月上路至今年5月，累計撥貸5萬7980件、撥貸金額達4281.3億元，去年8月撥貸件數、建物買賣移轉棟數占比僅9.8%，占比逐月提升，預估2024年5月占比約23.7%，締造新高紀錄。

葉凌棋表示，若房市長期保持平穩上漲格局，不需擔心5年後新青安拋售潮，因為沒有拋售的必要，除非市場平盤、甚至往下走，拋售風險才有可能出現。

▲新青安優惠貸款件數、金額與建物買賣移轉棟數占比。（圖／永慶提供）

永慶房產集團也統計Q2七都成屋委售量變化，新北、桃園、新竹、台北年減都達近3成，明顯量縮，而台中、台南、高雄也下降1~2成。

葉凌棋表示，以房屋待售量變化來看，看出房市供給日益吃緊，去年Q3新青安帶動買氣點火，Ｑ4起待售量年增率轉負，尤其待售量已連續2~3季縮減，且房市供給愈緊縮的地方，房價漲愈兇。

永慶房產集團觀察，近1年七都房價年漲幅，新竹縣市年增逾15%最多，桃園破10%次之，其餘五都漲幅也都借近1成。進一步觀察Q2，房價漲勢轉趨明顯，除了台中季增3.2%，其餘六大都會區季增率均突破4%以上。

至於先前央行祭出第二戶限貸下修為6成，調高存準率2招，葉凌棋直言：「不會影響房市買氣！」

葉凌棋說明，第二戶限貸有換屋切結但書，且國內夫妻財產採共有制，若先生名下已有一屋，買第二間時用太太的名字就好了。此外他說，存準率調升1碼，只是把銀行水龍頭關小一點，但台灣資金錢太多了，升1碼看起來沒有關很緊。

葉凌棋強調，新青安是為了照顧年輕人的買房需求，不是房價上漲唯一因素，其他還包括通膨預期強烈、經濟好轉、資金泛濫等因素，即使政府嚴查炒作，房市回歸健康，估下半年房市仍呈「量增價緩漲」格局。

葉凌棋研判，若下半年經濟局勢穩定，且沒有房市政策推出的狀況下，預估2024年房市交易量約34.8~36萬棟間，比去年同期成長13%~17%，挑戰近11年新高紀錄，但一切仍需靜待27日行政院建全房市會議結論。

▲葉凌棋預估2024年房市交易量約34.8~36萬棟間，挑戰近11年新高紀錄。（圖／記者項瀚攝）

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