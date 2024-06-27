沒付每月8萬利息　中南部「阿嬤級神藥」樓店驚傳法拍

▲桐瑛生技因利息未給付，位於台中市北屯區商辦的樓店，被債權人聲請法拍。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

被叫做「阿嬤級神藥」的黃花雪蓮霜由順瑛堂製藥與桐瑛生技合作，堪稱是超級長壽老字號常備藥，不過桐瑛生技因利息未給付，位於台中市北屯區商辦的樓店，被債權人聲請法拍。信義房屋專家認為該商辦坪數大、總價高昂，入手門檻高，非常挑買方。

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雲林起家的老牌生技廠「順瑛堂生物科技製藥」生產的黃花雪蓮霜，被叫做「阿嬤級神藥」，且早期為了推廣自家燙傷藥膏，業者更不惜在廣告中上演鐵鍊燙手秀，誇張情節被瘋傳後，慘遭衛生單位裁罰，影片更被上傳至PTT引起討論。

▲早期為了推廣自家燙傷藥膏，業者更不惜在廣告中上演鐵鍊燙手秀。（圖／翻攝自順瑛堂生物科技公司）

近期該生技公司關係企業桐瑛生技因積欠利息，致名下位於北屯的「台中帝國」1樓樓店遭法拍，據司法院公告顯示「台中帝國」1樓樓店總面積約233.31坪，一拍底價為7700萬元，換算每坪單價30.44萬元。

法院筆錄則顯示，建物查封時，據債權人陳報建物1樓出租予蓁鑽企業有限公司，租賃期間自2019年1月1日起至2026年12月31日止，租期尚未屆滿，拍定後不點交，一拍底價7700萬元，預計7月12日執行。

實際查詢判決書，桐瑛生技2019年向債權人借貸1650萬元，約定每月付利息8萬元，但桐瑛生技自2022年起即未依約給付，雙方曾至法院調解，並約定給付債權人利息368萬元，豈料，桐瑛生技自去年12月來，每月僅給付3萬元，因此該建物遭到聲請法拍。

▲被法拍物件座落北屯的「台中帝國」1樓，總面積約233.31坪，一拍底價為7700萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

法拍業者私下表示，順瑛堂為早期成立藥廠，在過去媒體較不發達的時代，還在北中南各地成立電視台為產品宣傳，本次被法拍的資產即為攝影棚之一，債權人應是看好北屯近來建設題材、房價發展，選擇查封該物件。

對此，信義房屋北屯松竹店吳俊霆分析：「受惠於機捷發展、捷運開通，北屯路店面身價攀升，屋齡30年以上的中古透天店面，每坪單價落在35～40萬元，總價按地坪大小多落在1500萬～2500萬間。」





▲受惠於機捷發展、捷運開通，北屯路店面身價攀升。（圖／記者陳筱惠攝）



吳俊霆進一步解釋：「本次被法拍的『台中帝國』拆算後單價僅30萬元，但因坪數大、總價高昂，入手門檻高，非常挑買方，再者相同總價帶可選的物件多、區域範圍廣，加上非有土地優勢的透店，粗估至少要到三拍以後才會浮現。」

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