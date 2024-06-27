「高鐵科技之心」最優申請人簽約　國揚侯西峰曝未來規劃

▲離台積電最近的公辦都更案「高鐵科技之心」，27日國揚實業董事長林子寬（左）以欣揚國際開發名義，與高雄市副市長林欽榮簽約。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

離台積電最近的公辦都更案「高鐵科技之心」，27日舉行簽約，該案規劃商辦、住宅大樓，將在2026年動工，預計最快2031年完工，國揚創辦人侯西峰透露，商辦只租不售，住宅未來開賣時間未定。信義房屋專家表示，區域已出現5字頭行情。

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根據高雄市財政局統計，近年高雄已簽約公辦都更案共5案，為鳳山國中站周邊地區、特貿三、舊市議會、機20、高鐵科技之心，投資額分別為22億元、775億元、90億元、53億元、188億元，合計總投資額約1128億元。

▲高雄已簽約公辦都更案。（ETtoday製表）

而「高鐵科技之心」最優申請人國揚實業，董事長林子寬27日以欣揚國際開發名義與高雄市副市長林欽榮簽約。

林子寬表示，「高鐵科技之心」位於左營高鐵站附近，屬S廊帶關鍵核心位置，預計以188億元的投資額，在7200坪的土地上，開發約7萬坪的樓地板面積，包括A級商辦、餐飲、精品旅館及住宅等複合式產品。

▲國揚創辦人侯西峰透露，商辦只租不售。（圖／記者張雅雲攝）

基地分為A、B2塊基地，A基地為2棟地上26樓商辦大樓及住商大樓，並建置左營轉運站，連接楠梓產業園區及其他區域。B基地為1棟地上26樓商辦大樓，該案預計9月提送都市更新事業及權利變換計畫草案，並於2026年8月動工，最快2031年完工。

該案為離台積電最近的公辦都更案，侯西峰透露，未來完工後，商辦將保留只租不售，住宅則會銷售，開賣時間未定。

▲未來完工後，商辦將只租不售。（圖／記者張雅雲攝）

根據實價登錄公布，周邊住家成交價最高已站上5字頭。高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，若以商辦角度來看，高鐵是高雄唯一的台鐵、高捷、高鐵3鐵共構車站，對跨區域企業相當具吸引力。

信義房屋高三區協理周清源表示，這波企業來高雄設點潮，引進相當多高薪族群的就業人口紅利，由區域預售案領漲，成交單價約40~50萬元，對中古屋房價也出現帶動作用，「20~30年大樓多落在2字頭價格，新案與中古屋拉開價差，帶動近期買氣相當熱絡。」

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