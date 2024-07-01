ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

塞車惡夢有解　「最速重劃區」聯外道路要開12條

▲▼機捷聯外交通 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲過去北屯捷運機廠區段徵收時，僅就縣市合併前的台中市轄範圍規劃，因區內發展迅速、移居人口倍增，部分交通動線未有效連接。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

北屯機捷特區因商圈迅速發展及人口急劇增加被稱「最速重劃區」，該區主要道路敦富路在轉接至74快速道路上，飽受塞車之苦。信義房屋專家認為，在聯外道路逐漸開通下，有望逐步串連單元10、單元12以及還未開發的單元13重劃區。

《地產詹哥老實說》EP211／浴廁裝修眉角多　設計師：消費者最在意這3點

有網友曾經在網上分享，機捷特區好市多雖是一大利多，但加油站車潮一多就占掉一個車道，居民習慣的就知道要改道，但機捷街道普遍狹小也是事實，雖說這區規劃目標就是鼓勵搭乘大眾運輸，但人潮快速遷入，實際上相當擁擠。

▲▼ 台中機捷特區,街景 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北屯機捷特區充沛的商業機能與人口紅利，在道路疏通後最直接影響就是生活圈範圍再擴大。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，根據變更《臺中市都市計畫書》資料，過去北屯捷運機廠區段徵收時，僅就縣市合併前的台中市轄範圍規劃，因區內發展迅速、移居人口倍增，部分交通動線未有效連接，因而陸續啟動改善道路系統計畫。

目前累計至今有12項之多，包括已完工通車的敦富路往環中東路拓寬、旱溪西路延伸拓寬、敦富六路延伸大成街、南興北一路打通北屯路等4項，其餘8項工程也正積極推動中。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲機捷特區周邊道路計畫表。

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示：「機捷特區充沛的商業機能與人口紅利，在道路疏通後最直接影響就是生活圈範圍再擴大，蛋黃核心與衛星區域的價差對比也更加明顯」

▲▼機捷好市多,機捷特區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲好市多成為一大利多，但加油站車潮一多就占掉一個車道。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋北屯松竹店經理吳俊霆則分析：「機捷特區的商家持續開設，近期又傳出麥當勞、燦坤進駐的消息，與好市多比鄰的一處大型商場也正對外招商中，生活機能一日勝過一日，聯外交通的擴充有其必要性。」

機捷特區聯外交通擴充後，受惠的還有整體大北屯區新興重劃區，包含單元10、單元12、還未開發的單元13重劃區。而感受到受惠於商業、交通機能滿檔，機捷特區新成屋漲幅跟上預售屋腳步。

▲▼機捷好市多,機捷特區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲機捷特區新預售案買氣隨著在12條新計畫而受惠。（圖／記者陳筱惠攝）

如位於敦富六街的「登陽城之華」屋齡1年，低樓層戶別就出現單坪價56萬元的價碼，36坪（含車位）物件成交價1638萬元，相比2020年預售總價825萬元，總價翻倍。

另外，預售新案部分，包含「大城光年」、文北段南興路的「金林梧境」都在12條新計畫受惠區。此外，已於日前動工的東光路延伸松竹路工程，如富宇「鉑金大苑」也因聯外便利性大增，住家最高成交單價已站上每坪60.3萬元。

《地產詹哥老實說》EP211／浴廁裝修眉角多　設計師：消費者最在意這3點

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：北屯機捷特區道路疏通房市商業機能交通聯外道路房價信義房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房價狂漲！他年薪90萬「挑1千多萬小宅」後悔了：寧可25k租屋

不少人每天省吃儉用，只為存錢買房、買車，擁有屬於自己的小窩。就有網友卻表示，以為自己有能力，買了1千多萬的房子，本打算6年後以小換大，豈料頭期、裝潢掏空他的存款，每個月還要還好幾萬塊，根本存不到錢，「寧可租一個月2萬5的房子，壓力都沒這麼大，唉！」引發話題。

18分鐘前

5因素發酵！上半年六都移轉棟數增28%　南二都最強勢

六都上半年買賣移轉棟數出爐，達7.36萬棟，年增高達28%，其中台南更創下升格以來新高。整體而言，信義房屋專家表示，推升上半年房市熱絡，交易量增有5大原因，包括股市、新青安、供給減少、完工交屋量不小。

42分鐘前

【廣編】震⼤建設40週年「建築的⼼意」品牌書　具現⼤直綠豪宅「震⼤懷真」

震⼤建設今年創立四十週年，董事長葉漢祥表示，出版「品牌書」的價值和意義，在於以「共好的願景，⼼意的傳承」重新梳理四十年震⼤品牌精神，同時也將累積多年的技術、知識、觀念、⼯法的專業成果，與建築同業及所有震⼤住⼾分享。

1小時前

現場30人「搶買5000萬中古屋」　旁邊1設施秒懂！她傻：很誇張

「5000萬的房子要排隊搶著看？」一名女網友驚呼，約房仲看房，到現場卻聯繫不上人，而且社區一樓湧入30人，後來才知道大家都是要看房的，甚至原PO排隊過程中，已有人斡旋，令原PO看傻「真的很誇張！」事實上，這間屋齡很新的中古屋，旁邊捷運2年後會蓋好，於是買氣才如此火熱。

1小時前

24億打造「台南最貴幼兒園」首招生　周邊房價站上5字頭

無懼少子化衝擊，台南東區「全人裕文非營利幼兒園」位於平實重劃區，每坪土地單價百萬元，換算總值約24億元，被認為是全台南最貴幼兒園，8月首度招生造成熱議，家長搶破頭急著卡位，周邊房價已經漲到5字頭，信義房屋專家表示，家長入住門檻愈墊愈高。

2小時前

人夫不准開冷氣！電費1千↑「就砸壞」　6月金額網嚇：會生病

儘管怕夏季電費爆掉，但現在常常熱到令人崩潰，該開冷氣時還是得開。就有人妻無奈，先生規定家裡不能開冷氣，如果帳單寄來，電費超過1000塊，就打算把冷氣砸壞。貼文讓眾人看傻，「所以冷氣是買來當擺設的？」「神經病，這麼熱欸」、「除了離婚不知道說什麼了。」

2小時前

修平技術學院舊校地荒廢20年　建商吃下將蓋超高大樓

舊址位於台中市南區的原「樹德工商」在1997年售地作為遷校基金後，2000年改制為「修平技術學院」，隔年搬遷至大里區後，原校區在經歷約20年時間，如今已架起圍籬拆除舊校舍，目前精銳建設已拿取建照，預計第三季將推出新案。

2小時前

住宅區開寵物店惹議　專家提開業前3大注意事項

住宅區能不能開寵物店？專家表示，各地方政府的土地使用分區法規限制不一，以台北市為例，單純的寵物用品銷售，開業限制較小，但若涉及寵物美容或寄養服務，在第三種住宅區則需取得樓上、兩側住戶的同意。

3小時前

現成廠辦房東！　路竹科電動巴士大廠1.9億法拍

北高推動S科技廊帶產業鏈，吸引不少產業進駐。南科高雄園區位於路竹，近年已有台灣默克、友達及華邦電等科技大廠進駐，不料默克對面的「唐榮車輛科技」廠房今年流落法拍市場，3拍底價1.9億元，專家分析，近期廠房需求大爆發，只要產業別適合，拍出機會大。

4小時前

西華飯店開拆！　將蓋25層鋼骨豪宅、容積率飆933%

「台北西華飯店」擁32年歷史，2022年2月熄燈後投入重建，近日開始進行拆除工程，將一路拆到明年。經查，該案容積率高達933%，預計興建地上25層鋼骨豪宅，以每層戶數、坪數相同的條件來看的話，每層約7戶、每戶室內約達58坪。

5小時前

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

現場30人「搶買5000萬中古..

人夫不准開冷氣！6月電費全嚇傻..

沒跟上行情！　七期「賠售豪宅」..

西華飯店開拆！　將蓋25層鋼骨..

出門都半小時↑　她隨手關冷氣被..

台積電第三座2奈米廠來了　網問..

睡前「冷氣定時3小時」　台電曝..

修平技術學院舊校地荒廢20年　..

流標10次！　苓雅區透天法拍底..

哪款滅蟑藥超有效？網激推這「1..

ETtoday房產雲

最新新聞more

年薪90萬「挑1千萬小宅」他後..

5因素發酵！上半年六都移轉棟數..

震⼤建設40週年「建築的⼼意」..

現場30人「搶買5000萬中古..

24億打造「台南最貴幼兒園」首..

人夫不准開冷氣！6月電費全嚇傻..

修平技術學院舊校地荒廢20年　..

住宅區開寵物店惹議　專家提開業..

現成廠辦房東！　路竹科電動巴士..

西華飯店開拆！　將蓋25層鋼骨..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366