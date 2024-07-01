塞車惡夢有解　「最速重劃區」聯外道路要開12條

▲過去北屯捷運機廠區段徵收時，僅就縣市合併前的台中市轄範圍規劃，因區內發展迅速、移居人口倍增，部分交通動線未有效連接。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

北屯機捷特區因商圈迅速發展及人口急劇增加被稱「最速重劃區」，該區主要道路敦富路在轉接至74快速道路上，飽受塞車之苦。信義房屋專家認為，在聯外道路逐漸開通下，有望逐步串連單元10、單元12以及還未開發的單元13重劃區。

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有網友曾經在網上分享，機捷特區好市多雖是一大利多，但加油站車潮一多就占掉一個車道，居民習慣的就知道要改道，但機捷街道普遍狹小也是事實，雖說這區規劃目標就是鼓勵搭乘大眾運輸，但人潮快速遷入，實際上相當擁擠。

▲北屯機捷特區充沛的商業機能與人口紅利，在道路疏通後最直接影響就是生活圈範圍再擴大。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，根據變更《臺中市都市計畫書》資料，過去北屯捷運機廠區段徵收時，僅就縣市合併前的台中市轄範圍規劃，因區內發展迅速、移居人口倍增，部分交通動線未有效連接，因而陸續啟動改善道路系統計畫。

目前累計至今有12項之多，包括已完工通車的敦富路往環中東路拓寬、旱溪西路延伸拓寬、敦富六路延伸大成街、南興北一路打通北屯路等4項，其餘8項工程也正積極推動中。

▲機捷特區周邊道路計畫表。

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示：「機捷特區充沛的商業機能與人口紅利，在道路疏通後最直接影響就是生活圈範圍再擴大，蛋黃核心與衛星區域的價差對比也更加明顯」

▲好市多成為一大利多，但加油站車潮一多就占掉一個車道。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋北屯松竹店經理吳俊霆則分析：「機捷特區的商家持續開設，近期又傳出麥當勞、燦坤進駐的消息，與好市多比鄰的一處大型商場也正對外招商中，生活機能一日勝過一日，聯外交通的擴充有其必要性。」

機捷特區聯外交通擴充後，受惠的還有整體大北屯區新興重劃區，包含單元10、單元12、還未開發的單元13重劃區。而感受到受惠於商業、交通機能滿檔，機捷特區新成屋漲幅跟上預售屋腳步。





▲機捷特區新預售案買氣隨著在12條新計畫而受惠。（圖／記者陳筱惠攝）



如位於敦富六街的「登陽城之華」屋齡1年，低樓層戶別就出現單坪價56萬元的價碼，36坪（含車位）物件成交價1638萬元，相比2020年預售總價825萬元，總價翻倍。

另外，預售新案部分，包含「大城光年」、文北段南興路的「金林梧境」都在12條新計畫受惠區。此外，已於日前動工的東光路延伸松竹路工程，如富宇「鉑金大苑」也因聯外便利性大增，住家最高成交單價已站上每坪60.3萬元。

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