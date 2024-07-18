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「當代首馥」3大起飛力　水湳領航台中邁向國際一線城市

▲▼ 當代首馥 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市受惠重大建設、軌道經濟、人口紅利發展，不少新重劃區都出現定錨價格，唯獨水湳經貿園區無法複製。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

房市與房價相互牽引，台中市受惠重大建設、軌道經濟、人口紅利發展，不少新重劃區都出現定錨價格，最受市場注目、國際規劃對位紐約曼哈頓的台中水湳經貿園區，因擁有3大起飛力，業界預估將率台中城市競爭力邁向國際一線城市級別。

地價成本牽動房價，土地作為開發商的原料，水湳經貿園區總開發面積共計254公頃，其中有「台中之肺」美稱的中央公園就佔地67公頃，在臺中市計畫書內，水湳的計畫人口僅2萬人，換算下來人口淨密度約每公頃290人，遠遠突破其他各區的密度。

目前水湳經貿園區，除了有政府領軍投資約500億元的大型公共建設，包含「臺中國際會展中心」、「綠美圖」、「臺中流行影音中心」、「水湳轉運中心」等，長遠計劃還有「捷運橘線」、「台灣智慧營運塔」都進入規劃階段，全部總投資額突破1500億元，這也是臺中其他區域都難以複製的立基條件。

▲▼ 當代首馥 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲水湳經貿園區有政府領軍投資約500億元的大型公共建設，包含「臺中國際會展中心」、「綠美圖」、「臺中流行影音中心」、「水湳轉運中心」等。（圖／業者提供）

從土地規劃來看，水湳經貿園區有50.5％的土地，約126.8公頃屬於「公共設施用地」，這還不包含逼近10％左右的文教區用地，換句話說，全區能夠開發住宅的土地不到40％，這也成為水湳經貿園區可供住宅地價的底氣。

而水湳過去為機場舊址，目前也有「3大起飛力」包含增值力、投資力、綠富力，國際型都市計畫與重大建設同步落成，目前水湳經貿園區推案量並不算多，但買氣卻先聲奪人，更吸引不少換屋族前進，在地業者表示：「水湳經貿園區是過去的水湳舊機場腹地重新規劃，不僅是被原本的蛋黃區包圍、公共建設基礎最完善，若要說全台灣相同條件的重劃區，大概只剩松山機場遷場才能夠複製。」

▲▼ 當代首馥 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲水湳經貿園區新案「當代首馥」室內格局主攻開闊的客餐廳，讓擁有「台中之肺」美稱的中央公園盡收眼底，圖為樣品屋實景。（圖／業者提供）

近期，水湳經貿園區第二種經貿專用區經貿段6地號、8地號，占地總面積3.86公頃的70年地上權案，引起高度關注，地上權權利金底價為93.83億餘元，也成為台中史上最高底價，據了解不少大型集團正在評估且高度關注，讓水湳除了政府投資外，同時也有民間投資起飛的訊號。

另外，水湳最重大的特色，若要在蛋黃市中心，開門即擁抱20萬坪中央公園，放眼全台灣都是稀有，目前水湳開啟豐收期，預計2025年重大建設陸續完工、置產跟著建設走，都是水湳買氣不墜的多頭訊號。

一向以最保值地段為選地基準的潤隆建設，就在經貿路二段、經貿三路口選址約1204坪角地，規劃46～52坪的舒適尺度，打造樓高29層的準智慧建築黃金級、準綠建築鑽石級雙塔建築「當代首馥」。

▲▼ 當代首馥 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲最新預售案「當代首馥」打造樓高29層的準智慧建築黃金級、準綠建築鑽石級雙塔建築，圖為外觀3Ｄ圖。（圖／業者提供）

更特別禮聘豪宅公設大師王勝正操刀，呼應水湳的宜居氛圍，特以飯店美學擘畫氣派的迎賓大廳、泳池、閱覽區、全日餐廳、會議室…等，強調在家就能私藏擁有豐富沉穩的頂奢享受。

而此次室內格局更是主攻開闊的客餐廳、開放式中島廚房，以獨特的美式居家生活致敬紐約曼哈頓的頂奢享受，宜居陽台規劃從家裡開始就能享受中央公園綠意，有著雙主臥概念的房型，規劃上是豪宅尺度才能擁有的3衛浴，以自住為出發點又能享有保值的置產條件。

▲▼ 當代首馥 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「當代首馥」規劃46～52坪產品，切進自住為出發點又能享有保值置產的豪宅尺度。（圖／業者提供）

《住展》雜誌發言人陳炳辰認為：「其實區段都能從土地價值發展出行情天花板，以水湳目前推案房價行情來說，正是入手甜蜜點，也因此區大部分重大建設落成時間約莫落在2025年，隨著建設逐步落實，水湳的未來精彩可期。」

水湳 中央公園「當代首馥」基本資料
住宅規劃：3房（1~2樓店面，3~5樓辦公，6~29樓住家）
洽詢電話：04-2451-8117
了解更多>>https://bit.ly/4aCtI5p

關鍵字：水湳台中曼哈頓中央公園預售案當代首馥3衛浴經貿路綠美圖會展中心

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