【廣編】震⼤建設40週年「建築的⼼意」品牌書　具現⼤直綠豪宅「震⼤懷真」

【廣編特輯】

圖、文／震⼤建設提供

震⼤建設今年創立四十週年，董事長葉漢祥表示，出版「品牌書」的價值和意義，在於以「共好的願景，⼼意的傳承」重新梳理四十年震⼤品牌精神，同時也將累積多年的技術、知識、觀念、⼯法的專業成果，與建築同業及所有震⼤住戶分享。

台灣綠建築先驅，以科學蓋藝術建築

在綠建築尚未普及的年代，震⼤建設早在二十幾年前即起步投入，與北科⼤產學合作，參酌世界衛⽣組織WHO、美國國際健康建築協會WELL、美國綠建築協會LEED、德國Building Biology、瑞士公衛機構FOPH、英國BREEAM等國際認證標準，獨創「九⼤健康建築設計指標」，從設計端即導入健康概念，以科學成就⽣活美學，將綠建築概念導入住宅建案。整個2000年代，每回新推建築皆取得綠建築標章，也持續榮獲金石獎以及國家卓越獎的最高肯定。近十年震⼤建設更進⼀步推動健康住宅概念，早於2020年全球疫情前的超前部署，將健康住宅觀念反饋到居住者⾃⾝，讓住戶日常家居即能預防疾病勝於治療。

以共好的願景，傳承建築的⼼意

四⼗年來投入綠建築成果豐碩，震⼤建設「建築的⼼意」品牌書揭示了建築業界史無前例的產學合作知識與技術研發成果，也研擬出屬於台灣本土的健康建築指標。這件龐⼤且長期的技術⼯程不只投入許多⼈⼒時間及成本，也將這些指標實際運⽤在每⼀件震⼤的作品建築裡。

葉漢祥董事長指出，震⼤是⼀家有使命感的建築公司，必須為社會創造⼀些新的可能及好的影響， 品牌書內容深入淺出，「從舒適的房⼦，到健康的住居」住戶的感言，「從誠信的經營到理想的承繼」「從鏡頭的凝視，品建築的細節」「從專業的分⼯，到建築的誕⽣」「從產學的合作，到理念的實踐」「從SDGs永續發展，到後疫時代的住居展望」透過多元向度論述綠建築、健康住宅以及健康綠⽣活的實踐。