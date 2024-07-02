海線一哥淨遷入人口倍增　在地人驚呆！預售屋均價登4字頭

▲海線一哥「沙鹿區」人口紅利爆棚，也促使預售屋房價均價登4字頭、最高飆破5字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近年來因台中市全方位高速發展，生活機能也逐漸完善，吸引大量人口陸續遷移至此，以往被視為蛋白區的海線，也因重大建設加乘人口數逐漸成長，端看2023年人口移入，尤以海線一哥「沙鹿區」人口紅利爆棚，也促使預售屋房價均價登4字頭、最高飆破5字頭。

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根據台中市民政局顯示，沙鹿區2023年「淨遷入」人口數高達1799人，居台中市海線行政區之冠，對比前一年度淨遷入人數為885人，成長逾2倍，而2024年截至5月，也已經突破500人遷入。

▲海線各行政區人口移入狀況表。

海線行政區中排名第二的梧棲區為1185人，清水區則排名第三，淨遷入人口為1163人，龍井區及大甲區則分別為607人、180人，位居四、五名。

人口紅利刺激房市熱度，近一年來沙鹿區累積1680筆交易，其中189筆單價達4字頭，有捷運題材加持的新案如「茂洋天玥META」、「龍寶和臻邸」、「富宇云集」新案均價更分別站上44.4萬元、44.5萬元、42.3萬元。

▲海線一哥「沙鹿區」具備西屯區地緣性、捷運藍線、中科擴建等議題購屋吸引力強。（圖／記者陳筱惠攝）

海線一哥沙鹿本身區域體質健全，居住人口眾多，又有商圈、西屯區地緣性、捷運藍線、中科擴建等議題帶來的居住資產保值效益，購屋吸引力強，更有與西屯區房價2/3價位的比價效益，房市發展能量不言可喻。

太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜觀察：「作為台中首購熱區的沙鹿區，這波買氣很大一部分由新青安貢獻，不只交易量暴增，新案也不斷創價，惟新法規收緊申請限制，可觀察未來交易量能否續航。」

▲沙鹿區預售屋新案有與西屯區房價2/3價位的比價效益，資料照。（圖／記者陳筱惠攝）

目前已知，後續預計還有富宇建設、國雄建設「紅竹段案」、精銳建設「南斗路案」、坤悅建設「明秀段案」蓄勢待發。

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