車庫借人擺2電器！電費原本66元「暴增近3千」全秒懂：耗電怪

▲電費暴增近3千塊。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

記者鄺郁庭／綜合報導

這根本是吃電大怪獸！有網友表示，他家停車場的用電都是鐵捲門和照明為主，2個月基本電費不到70元，最近有鄰居跟他借場地擺2台營業用冰箱，結果收到電費帳單秒傻眼，「電費單來了，2台冰箱2個月的電費是2966元！」就有人直呼，「那種冰箱本來就是耗電怪」，話題引發討論。

有網友在●【爆廢公社】●表示，之前家中車庫的用電，2個月鐵捲門+照明的基本電費約66元，前陣子國宴主廚鄰居跟他借場地，擺了2台營業用冰箱在車庫角落，結果近日電費單來了，「2台冰箱2個月的電費是2966元！」現在他在考慮要請對方繳2966-66=2900元，還是按照他自己裝的分錶繳？

▲鄰居借擺營業用冰箱。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

貼文一出，眾人紛紛直呼不意外，「冰肉類食物是有必要的，你就給他收3000」、「那種冰箱本來就是耗電怪，冷凍基本要設-18，東西才不會壞掉。要省電，冰箱四周稍微圍起來擋太陽，讓太陽不要照到它」、「這種冰箱有省電過嗎？」

其他網友則表示，「很多冷凍食品規定-18度冷凍，不要壞了食安因小失大，要我就全給他繳，都免費借場地了」、「廚師全繳也划得來」、「不用擔心，這種冰箱電費，他心裡有數，知道大概費用。帳單給他看，看他怎麼回答」、「我是你鄰居我就直接全繳了，還要感謝你讓我放。」